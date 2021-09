Congo-Brazzaville: Rentrée des classes 2021-2022 - Des kits scolaires offerts aux élèves

La Fondation maman Fylla et l'association Nicky-Menga ont offert, le 14 septembre à Brazzaville, un don de fournitures scolaires aux enfants orphelins, abandonnés et désœuvrés, dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée des classes.

Les deux organisations humanitaires ont réalisé un travail de fond pour avoir des matériels didactiques de qualité, propres à l'environnement des apprenants et nécessaires pour leur développement ainsi que pour la culture générale.

« C'est un geste d'amour et de partage car nous sommes conscients que certains parents n'ont rien pour leurs enfants. Ceux qui n'ont pas de kits scolaires complets parfois ne vont pas à l'école. La Fondation maman Fylla et l'association Nicky-Menga ont pensé venir à la rescousse de ces enfants. La formation c'est la chose la plus importante pour la vie d'un enfant. Pour prétendre être un cadre demain dans ce pays ou dans le monde, il faut une bonne dose d'éducation scolaire. Nous ne sommes pas à notre dernier geste de cœur », a indiqué Gervine Mounéa Aya Dizangue, présidente de la Fondation maman Fylla.

Dans la fièvre des préparatifs de la rentrée scolaire, un parent raconte.« Les vacances finissent dans moins de trois semaines et, dès le 4 octobre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école. Les films de préparatifs diffèrent d'une famille à l'autre. Chez nous, on n'était pas sûr d'inscrire nos enfants dans une nouvelle école mais l'argent prévu pour les fournitures scolaires nous aidera à le faire parce qu'on vient d'avoir des kits scolaires », a reconnu Séraphine Madiebou, une vendeuse au marché Moukondo, un quartier de Brazzaville.

Par contre, les élèves Christelle (16 ans) et Gervina (17 ans) sont respectivement admis en classe de 3e et de 5e dans un collège privé. Leur père, couturier, ne pense pas encore à la rentrée des classes faute de moyens.

A Brazzaville comme ailleurs dans le pays, les femmes sont souvent marginalisées et occupent un rôle domestique dans la société. Pourtant, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Malheureusement, il existe toujours des normes culturelles qui empêchent les femmes de recevoir un traitement égal. Ainsi, de nombreux mariages forcés sont organisés chaque année et les grossesses précoces demeurent fréquentes. Face à ce fléau, la Fondation maman Fylla et l'association Nicky-Menga décident de faire autrement.

« Nous avons aussi pensé à une centaine de mamans en offrant à chacune un pagne, car elles nous accompagnent. Le 8 mars prochain, nous allons travailler davantage avec les mamans pour leur émancipation, qu'elles s'affirment partout en société. Nous voulons affirmer haut et fort que la femme est le pilier du foyer », a ajouté Gervine Mounéa Aya Dizangue.

Signalons que le calendrier scolaire de l'année dernière a fortement été perturbé à cause de la pandémie du coronavirus. Les parents et les organisations de la société civile craignent que ce soit encore le cas avec la nouvelle année qui se profile à l'horizon.