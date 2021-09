Congo-Brazzaville: Handball - La Fécohand veut voir clair sur la subvention de l'IHF

La Fédération congolaise de handball (Fécohand) a tenu, le 15 septembre à Brazzaville, son congrès de travail couplé avec le conseil fédéral inaugural à l'issue desquels, elle a pris la décision de procéder aux enquêtes et aux interpellations des membres du comité exécutif sortant sur la subvention de la fédération internationale et le matériel de la Fécohand.

Les membres du commissariat aux comptes ont exposé sur le rapport financier de l'année 2020 et constaté que lors de la passation de consignes entre les comités exécutifs entrant et sortant, aucun point financier ni matériel n'a été fait. Or, il s'avère que la Fécohand avait bénéficié de la subvention de la Fédération internationale de handball (IHF) qui s'élevait à hauteur de quatre millions huit cent cinquante-quatre mille huit cent quarante-quatre francs CFA. Face à ce constat, une recommandation a été prise au cours du conseil fédéral.

« Constatant le retrait en date du 15 octobre 2020 de la somme de quatre millions cinq cent mille FCFA, le conseil a donné quitus au comité exécutif de handball de procéder aux enquêtes et aux interpellations des membres du comité exécutif sortant pour la clarification de la situation des finances et du matériel 2020 de la Fécohand », peut -on lire dans le communiqué final sanctionnant les travaux.

Au cours de ces assises, la Fécohand a procédé à l'élection du nouveau président de la commission d'arbitrage et de litiges. Candidat unique, Georges William Carl Isis Pandou a été élu tout comme André Adou désormais président du tribunal d'arbitrage. Signalons que cinq clubs ont intégré la Fécohand, notamment NHA Sport de Pointe-Noire, Académie handball de Brazzaville, Centre de formation jeunesse sportive de Ouenzé, As Otoho d'Oyo, Jeunesse sportive de Ouenzé.

« L'issue de ces assises est une grande victoire, une victoire pour le handball congolais. Ces travaux sont ceux de la reconstruction de la maison handball, ce sur laquelle reposeront notre travail et toutes nos activités. Nous nous attèlerons à ériger notre édifice sur cette belle et solide fondation. Le bureau exécutif de la Fécohand devra, dans ce même élan, être à la hauteur de vos attentes et de votre confiance. C'est une grande source de motivation, c'est aussi une grande responsabilité mais également et surtout une mission très palpitante », a déclaré Ayessa Ndinga Yengué, président de la Fécohand.