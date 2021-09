Congo-Brazzaville: Coopération scientifique et technique - le Laboratoire national de santé publique et l'IRD signent un accord

Le partenariat qui lie désormais les deux parties vise à renforcer la collaboration et dynamiser la coopération dans le domaine de la recherche, non seulement en biologie médicale, mais aussi en santé publique qui est l'un des maillons essentiels du Laboratoire national de santé publique (LNSP).

Les documents ont été paraphés, le 14 septembre à Brazzaville, du côté du LNSP par son directeur général, le Pr Rock Niama, et du côté de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), par son représentant délégué en Afrique, Jean Marc Hougard.

Le champ d'application de cet accord concernera le renforcement des capacités, la recherche et la formation. « Il est venu spécialement pour concrétiser cette initiative. Je crois que nous pouvons que le remercier. Ce que nous pouvons ajouter, le grand public ne connaît le LNSP que sur son angle de biologie médicale et, on croit que le LNSP a tendance à se muer en Laboratoire national d'analyse médicale », a déclaré le directeur général du LNSP, le Pr Rock Niama, ajoutant que c'est tout à fait faux, le LNSP a également d'autres volets, parmi lesquels la recherche en santé publique.

Selon Rock Niama, cet accord va permettre non seulement de transformer les essais déjà marqués mais aussi de donner l'opportunité aux jeunes chercheurs de pouvoir aussi s'expatrier, collaborer, échanger avec les autres, parce que ce n'est que comme cela qu'ils auront l'expertise et l'expérience.

L'IRD est un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la double tutelle des ministères français chargés de la Recherche et de la Coopération. Il remplit trois missions fondamentales : la recherche, l'expertise et la formation. Son siège régional est basé au Cameroun.