Congo-Brazzaville: L'art et la manière - Galanterie oblige

Bien que les femmes se considérent égales aux hommes et que les lois les y encouragent fortement; en matière d'interactions entre les hommes et les femmes, certains procédés, attitudes et manières montrent de façon nuancée que la femme est une créature délicate qui est entourée de toutes les attentions de la gent masculine.

Au titre des illustrations, une femme qui marche en compagnie d'un homme sera protégée par celui-ci. Il marchera du côté des voitures passantes tandis qu'elle marchera du côté des maisons. Aussi, dans les moyens de transport en commun, l'homme restera-t-il du côté des portières afin de protéger la femme. Autant l'homme est appelé à protéger la femme dans la rue et dans ses déplacements, autant il veillera aussi à lui ouvrir portes et portières, il doit veiller à ce qu'elle s'installe confortablement en lui tirant la chaise au restaurant ou lors d'un dîner à la maison. Il doit veiller à son confort quel que soit le contexte ou la situation.

A la question de savoir qui paie lors des sorties ou autres divertissements, la réponse est relative au contexte. Si la sortie se fait entre collègues, la femme est considérée comme étant un collègue comme un autre, qui a un salaire et un compte en banque au même titre que les autres, elle paiera sa facture sans qu'il y ait un moindre malaise.

Mais dans un cercle amical ou un rendez-vous galant, la femme se laisse inviter si l'invitation lui est faite. Elle peut se proposer et si son partenaire ne le souhaite pas, elle pensera à lui renvoyer la politesse d'une autre manière ou signifiera « à titre de revanche » si elle y tient. Autrefois, il était déconseillé à la femme de sortir son porte-monnaie au restaurant ou plus globalement en présence d'un homme; mais l'égalité des droits et des devoirs aidant, cette tendance n'est plus à l'ordre du jour. Si les interactions entre eux donnent à l'homme l'initiative d'action et la responsabilité de l'aise de sa partenaire, les femmes aussi peuvent à un degré moindre faire parvenir à l'intention d'un homme en particulier, pas de tous, leurs attentions les plus délicates.

En effet, il n'est pas très bien vu qu'une femme soit entreprenante vis-à-vis d'un homme. La langue française est d'ailleurs sévère sur ce point. Si un homme galant est un homme poli, attentionné et empressé vis-à-vis des femmes ; la femme galante, quant à elle, est définie comme étant une femme aux mœurs légères, entretenue par un homme au prix de son entre-jambes. Loin de la sévérité de la langue de Molière, il est accordé aux femmes de laisser deviner à un homme distinct leur intérêt pour sa personne. Offrir un livre, une bouteille de vin ou une invitation au cinéma sont des attentions délicates. Lorsqu'elle invitera un homme au cinéma, il ne sera pas mal perçu qu'elle s'assure de payer les billets, en entourant son action de délicatesse et de discrétion.

Au terme de ce rendez-vous, si elle souhaite le revoir, il lui est recommandé de continuer à user de réserve. Elle n'exprimera pas ouvertement son désir de le revoir, sous peine d'entrer dans une posture de femme entreprenante ou aux mœurs légères et de prendre le risque de mettre l'homme dans une posture inconfortable. Elle veillera à nourrir une certaine complicité en aval en se rassurant d'un intérêt réciproque. Et si tel est le cas, là encore c'est à l'homme de faire une démarche ouverte vers elle ou d'user du langage des fleurs... Ces étapes, une fois passées, chacun s'épanouira à son rythme dans la relation naissante.