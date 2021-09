Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Le chant des corbeaux" de Marc Arthur Anvo

Si le corbeau chante pour prévenir ses pairs de la présence d'amis ou encore pour les alerter d'un danger imminent, c'est alors tel un corbeau que Marc Arthur Anvo écrit pour célébrer l'Afrique, terre de ses ancêtres, et dénoncer le mal qui gangrène ce continent.

Publié le 1er septembre aux éditions Jets d'encre, "Le chant des corbeaux" est un recueil de poèmes de 80 pages qui regorge des textes sincères et poignants servis par une plume mélodieuse pour transmettre les sentiments que l'Afrique inspire à son auteur, Marc Arthur Anvo.

Dans ce livre, l'auteur met en mots ses sentiments pour adresser une lettre ouverte à sa chère et tendre terre, ainsi qu'à tous ceux qui l'habitent. Selon lui, l'Afrique est une terre bénie. Tel un paradis, elle lui donne la force et le courage. Surnommé aussi Corbeau, Marc affirme que sa plume lui vient de l'aile d'un de ses oiseaux uniques dont le plumage a déchiré le ciel et noirci les nuages. « Cette plume porte en elle la voix de l'espoir et de l'avenir », écrit-il.

Au-delà donc des louanges pour l'Afrique qu'encense ce recueil de poèmes, le lectorat est aussi alerté des dangers et dérives qui ne cessent de ravager le continent, berceau de l'humanité. Pour l'auteur, outre ce côté lumineux et splendide, l'Afrique c'est également « des gouvernants qui peuvent se montrer cruels, une démocratie fantôme, les stigmates de l'esclavage, etc. ».

« Je viens de là où les mines/Prennent la vie de nos parents/Où les chaînes et les cicatrices/Ont marqué notre histoire /D'où je viens, dans les rivières coulent/Les larmes de nos ancêtres/La terre est salie par les déchets/Que le monde vomit contre nous/Je viens d'une terre où l'on porte/La couleur de la malédiction divine/Où l'histoire a été volée/Où la famine a égorgé des ventres/D'où je viens, la liberté n'existe pas ! », peut-on lire dans un extrait des poèmes contenu dans le recueil "Le chant des corbeaux".

Né en novembre 1997 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Marc Arthur Anvo est un étudiant en licence de droit public à l'Institut universitaire d'Abidjan. Tout comme les auteurs de la "Négritude", il exprime la voix des peuples noirs et la beauté de sa terre : l'Afrique.