Congo-Brazzaville: Portrait - Charlotte Kalala, la résiliente

« Une bataille gagnée est une bataille dans laquelle on ne veut pas s'avouer vaincu », dixit le maréchal Foch. Charlotte Kalala, entrepreneure à succès, illustre bien cet adage. Lancée dans l'existence avec le désir d'apporter sa contribution au monde et de pleinement profiter de la vie, la mort l'a réclamée par le biais d'un cancer du sang et des os, qui n'a pas su la vaincre...

Congolaise d'origine, Charlotte est née en France. Elle découvre son pays, la République démocratique du Congo, à l'occasion d'un stage qu'elle choisit d'y passer. Grande est sa surprise de découvrir le fossé qui sépare le Congo qu'on lui a décrit de ce qu'elle découvre de ses cinq sens. Il se produit un coup de foudre qui donnera naissance à un projet entrepreneurial, pont entre les deux Congo et la France : le festival Congo Na Paris qui aura tôt fait de devenir une marque et une référence pour les deux Congo à l'échelle internationale.

« Congo Na Paris » a pour vocation de faire découvrir cette Afrique riche, abondante et généreuse des deux rives du fleuve Congo et de promouvoir le tourisme culturel ainsi que l'intérêt des diasporas congolaises pour le potentiel de leurs pays. La marque « Congo Na Paris » rencontrera un franc succès qui propulsera Charlotte Kalala au rang des personnalités les plus en vue des diasporas congolaises.

En 2018, Charlotte est confrontée à un terrible coup dur de la vie, d'une telle dureté que ses jours lui seront désormais comptés : elle est diagnostiquée d'un cancer du sang et des os. Face au mur, elle vivra cette épreuve d'une façon inattendue : avec la foi. Elle place sa foi en Dieu, croit en Lui. Elle lui propose un drôle de contrat : s'il la guérit de sa maladie, elle parlera de son nom dans les nations ; elle témoignera sa grandeur.

Dieu l'a prise au mot et lui a accordé ce que son cœur désirait. Charlotte a été déclarée en rémission complète, autrement dit totalement guérie de son double-cancer. Elle a tenu sa parole, a organisé une grande cérémonie de gratitude. Cette cérémonie, tout ce qu'il y a de plus fin en termes de prestation, a réuni son cercle familial, ses amis et collègues professionnels sous la conduite des hommes de Dieu qui l'ont accompagnée dans cette traversée de désert.

En plus de ce témoignage diffusé sur ses plateformes officielles, Charlotte, marquée par cette épreuve qui lui a amplifié sa vie intérieure et boosté sa foi, a décidé de lancer un concept, pour aider les femmes aux prises avec la maladie. Ce concept intitulé « Rendez-vous avec la vie » consiste en un combat de boxe sur un ring entre la personne malade et son ennemi invisible et pourtant bien réel symbolisé par la charge à vaincre.

Charlotte est ainsi une femme qui s'inspire des expériences de vie qui ont laissé une trace indélébile dans son être pour se hisser au rang des phares de son écosystème. Celle dont la vie a été rachetée a sans doute beaucoup à apporter au monde pour les années à venir.