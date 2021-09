Angola: TAAG présente un nouveau programme de vols

Luanda — La TAAG - Ligne Aérienne d'Angola, présentera un plan commercial en trois phases, à partir du 21 septembre de cette année, pour neuf destinations entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe.

Le nouveau programme, selon le document auquel l'ANGOP a eu accès ce jeudi, s'inscrit dans le cadre de la reprise progressive des vols internationaux de la compagnie.

Selon le programme, dans une première phase, à partir du 21 septembre, TAAG va desservir les villes africaines, à savoir Lagos le lundi, Johannesburg le mardi, São Tomé le samedi, Cape Town le dimanche et le 30 septembre, le départ pour la capitale du Mozambique, Maputo, le jeudi.

A partir du 24 septembre, TAAG aura trois vols hebdomadaires vers Lisbonne (Portugal), le mercredi, le vendredi et le dimanche.

Pour la deuxième phase, qui débute 5 octobre, TAAG aura deux vols vers la ville de São Paulo (Brésil) le mardi et le jeudi ; deux vols hebdomadaires vers Johannesburg, le mardi et le jeudi ; et deux autres vers Lagos les lundis et vendredis.

Cependant, la compagnie aérienne angolaise va voler une fois par semaine vers la ville de Kinshasa, le dimanche à partir du 10 octobre 2021.

Dans la troisième et dernière phase, à partir du 11 octobre, Maputo disposera de deux de deux vols, le lundi et le jeudi, et la capitale namibienne, Windhoek, disposera également de deux vols le lundi et le jeudi.

Le Cape Town disposera de deux vols, le mardi et le dimanche, et la capitale de la République Démocratique du Congo disposera également de deux vols, le dimanche et le jeudi.