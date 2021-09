Afrique: Ligue Europa - Osimhen, Toko Ekambi, El Arabi, les Africains qui ont brillé jeudi

La ligue Europa était à l'honneur ce jeudi 16 septembre. Plusieurs joueurs africains se sont illustrés en portant au cours de cette première journée. Le Nigérian Victor Osimhen, le Camerounais Toko Ekambi ou encore le Sénégalais Crépin Diatta étaient au rendez-vous.

Karl Toko-Ekambi

Le Camerounais a répondu présent ce jeudi à l'occasion de la première journée de la phase de groupe de la ligue europa avec l'Olympique lyonnais. Karl Toko-Ekambi a inscrit un superbe but d'une belle frappe en dehors de la surface de réparation. Son but a facilité la tache aux Gones qui l'ont emporté 2-0 sur la pelouse des Glasgow Rangers. L'Algérien Islam Slimani a lui aussi apporté à ce succès en étant sur l'action du deuxième but inscrit contre son camp par Tavernier.

Victor Osimhen

Le Nigérian a été l'un des grands acteurs du match nul du Napoli sur la pelouse de Leicester (2-2). Menés 2-0, les Italiens ont été portés par Victor Osimhen pour revenir. L'attaquant a d'abord réduit le score sur une belle action (69e), avant de revenir à la charge pour le but égalisateur.

Krépin Diatta

L'international sénégalais a été très remuant sur le coté droit de Monaco. Une activité bien récompensée avec un but de la tête à la 66e. Sa réalisation sera d'ailleurs l'unique de la partie. Il permet aux monégasques de l'emporter face au Strum Graz (1-0).

Paul Onuachu

Alors que Genk et le Rapid Vienne s'acheminaient vers un match nul et vierge, Paul Onuachu a changé la situation. L'international nigérian a marqué l'unique but de la partie, permettant ainsi à son club, Genk de l'emporter (1-0). A noter également le but du Marocain Ryan Mmaee pour Ferencvaros contre Leverkusen (1-2).

Titularité à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille contre le Lokomotiv Moscou, le Sénégalais Bamba Dieng est resté muet au cours de la partie qui s'est achevée sur un score nul (1-1) .