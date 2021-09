Congo-Kinshasa: Au cours d'un atelier de réflexion /La DYCOD-RDC propose un draft de stratégie de cohésion nationale

C'était au cours d'un atelier de réflexion sur la "cohésion nationale", organisé à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe à Kinshasa du mercredi 08 au jeudi 09 septembre 2021, en présence du Ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bunkulu Zola que le Coordonnateur National de la Dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement (DYCOD-RDC), Maitre Patient Bashombe Matabishi a fait savoir que son association contribuerait de manière active dans les travaux relevant de la cohésion nationale. A cette même occasion, il a proposé un document de stratégie qui a été élaboré par son organisation pouvant aider à mettre sur pied une stratégie nationale, à consolider et à faire adopter par toutes les parties prenantes.

En effet, Me Patient Bashombe a également, dans cette même logique, fait comprendre aux participants à ces assises la portée et le contenu de la Cohésion Nationale ainsi que les facteurs qui contribuent à sa construction. Il a donné, à cet effet, la définition de la cohésion nationale, en faisant le parallélisme avec la cohésion sociale pour conclure que la différence ne se situe qu'au niveau sémantique.

Selon lui, la Cohésion Nationale est une prérogative de l'Etat, conformément à l'article 51 de la Constitution. Ainsi donc, il a proposé un document de stratégie qui a été élaboré par la DYCOD, qui pourrait servir de draft de la stratégie nationale à consolider et à faire adopter par toutes les parties prenantes.

De son côté, le Professeur Lubo David de la faculté de Sociologie de l'Université de Kinshasa, a martelé sur le sous-thème ; « la cohésion nationale, socle de stabilité et panacée pour le développement en RDC ».

Cet atelier a connu la participation de plusieurs membres du Gouvernement dont la Ministre de la Culture, Art et Patrimoine ainsi que le Vice-ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le Vice-Ministre de la Défense et le Représentant du Ministre près le Président de la République.

Au terme de cet atelier, les participants ont dégagé plus ou moins 40 recommandations qui constituent des éléments pertinents devant alimenter la prochaine production d'un document unique de stratégie à adopter par toutes les parties prenantes.

Chris Mutombo & Salem Buabua