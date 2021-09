Congo-Kinshasa: Avec l'appui technique et financier de SANRU asbl - 228 accompagnateurs communautaires et 2280 RECO formés sur la lutte contre la Covid-19

C'est une étape importante dans la lutte contre la COVID-19 en RD Congo. Tenez ! La formation en cascade des acteurs communautaires a été organisée par le Secrétariat Technique de la Riposte à travers sa Commission Communication des risques et engagement communautaire, CREC en sigles, en vue de la sensibilisation de la population de Kinshasa contre la COVID-19, avec l'appui technique et financier de SANRU asbl à travers ses bailleurs des

Séance de formation des ECZS sur la riposte contre la COVID-19 à l'INRB fonds Mondial, GAVI et ASDI.

La formation des formateurs (accompagnateurs communautaires des Zones de santé) s'est effectuée dès la première vague de la COVID-19 et a porté sur les défis majeurs de la communication des risques et engagement communautaire ayant un impact négatif sur la riposte. A cet effet, les différents accompagnateurs communautaires (AC) de 20 Zones de santé de Kinshasa pris en charge par les projets de SANRU pour la formation, la sensibilisation et le suivi ont, à leur tour, organisé dans chaque zone de santé les formations des relais communautaires au niveau zonale, avec l'accompagnement de SANRU et de ses partenaires sous récipiendaires l'Armée du Salut et la Croix-Rouge.

Les 20 zones de santé prises en charge par SANRU sont Kokolo, Limete, Binza Ozone, Gombe, Lemba, Binza Météo, Kasa-Vubu, Kintambo, Lingwala, Bandalungwa, Ngiri- Ngiri, Barumbu, Kalamu 1, Bumbu, Kisenso, Makala, Ngaba, Selembao, Kinshasa et Kalamu 2.

Le programme de formation avait également mis l'accent sur une meilleure prise en charge de la pandémie Covid-19 axée sur les facteurs des risques, les défis majeurs à la gravité de la maladie, afin de comprendre la pandémie et travailler efficacement pour la riposte et son éradication. Les Relais communautaires formés ont été déployés pour sensibiliser la population sur l'existence de la maladie, les mesures de prévention de lutte contre la Covid-19. Les relais communautaires ont aussi pour tâche de demander aux personnes sensibilisées d'être les premiers ambassadeurs de la riposte par une attitude responsable et un respect strict des mesures édictées par le Ministère de la santé à travers le Secrétariat Technique de la Riposte.