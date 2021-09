Congo-Kinshasa: Kyungu wa Kumwanza - Les derniers hommages de Félix Tshisekedi !

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu ce jeudi 16 septembre 2021, à Lubumbashi, les derniers hommages à Antoine Gabriel Kyungu wa Kumuanza décédé le 21 août 2021 à Luanda, en Angola où il était évacué un jour plutôt pour y recevoir des soins médicaux.

Arrivé ce jeudi dans la capitale du cuivre, le Chef de l'Etat s'est directement rendu à la grande place du 30 juin à Lubumbashi où la dépouille mortelle de l'illustre disparu était exposée pour y recevoir honneurs et deniers hommages. Tous de noir vêtu, le visage ravagé par la douleur, Félix Tshisekedi s'est incliné devant le corps, avant de consoler et encourager la veuve et les enfants Kyungu. Bien avant, des personnalités politiques provinciales et nationales dont le Premier ministre Sama Lukonde avaient fleuri la dépouille de Gabriel Kyungu.

Des allocutions ont été faites aussi de la part de la communauté Buluba-I-Bukata, de la Fondation Katangaise et du comité de gestion de la SNCC. Leurs intervenants ont présenté respectivement Kyungu comme unificateur des Katangais, un personnage multidimensionnel et un syndicaliste hors pair. Pour sa part, le représentant de l'UNAFEC, parti de Kyungu, a présenté ce dernier comme le géant de la politique congolaise et grand défenseur des intérêts du pays.

Le représentant de l'UNAFEC a promis au Chef de l'Etat que son parti politique ne se départira pas des options politiques du défunt. Au cours d'une messe célébrée sur place, l'officiant a appelé au respect de la Constitution, l'unité du pays et à celle des Katangais. Dans son oraison funèbre, le Gouverneur du Haut-Katanga, M. Jacques Kyabula, a salué en Gabriel Kyungu la sentinelle du Katanga et porte-étendard de la Justice sociale, amoureux du Katanga et du Congo.

Né le 24 octobre 1938 à Ankoro, Antoine Kyungu wa Kumuanza fait la politique depuis 1960. Ancien syndicaliste et enseignant, il s'est fait célèbre en signant la lettre des 13 parlementaires fondateurs de l'UDPS. Kyungu est mort en tant que grand allié de Félix Tshisekedi et membre de l'Union Sacrée.

Kyungu a été inhumé ce soir, en intimité familiale, dans son mausolée sur la route de Kasenga.