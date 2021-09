Madagascar: Système et services de soins privés - Nette amélioration observée à travers le projet SHOPS Plus de l'USAID

Après six ans de mise en œuvre, le rideau est maintenant tombé sur le projet SHOPS (Sustaining Health Outcomes through the Private Sector) Plus, axé sur la qualité et l'accès aux services de soins, grâce à un engagement auprès du secteur privé.

Plus de 10 millions de dollars ont été investis sur six ans dans le projet SHOPS Plus, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et mis en œuvre par ABT Associates. Six années durant lesquelles le projet s'est investi dans plusieurs volets, notamment la mise en place des partenariats public-privé, l'amélioration de l'accès des prestataires privés au financement de la santé, et la création et déploiement de formations sur les soins et la gestion durables de la santé pour l'amélioration des services.

Bilan. Au terme des six ans de mise en œuvre, SHOPS Plus arrive à l'heure du bilan, présenté, hier, dans le cadre de la cérémonie de clôture du projet par la directrice du Bureau de la santé de l'USAID, Sophia Brewer, et un représentant du ministère de la Santé publique. Il a été appris, à cette occasion, que 3.090 cliniques privées ont pu être intégrées au système national de santé en collaboration avec la Direction des études, de la planification et du système d'information du ministère de la Santé publique. Par ailleurs, 1.623 prestataires de soins issus de plus de 900 cliniques privées ont été formés en assurance qualité des soins et des services, en partenariat avec l'Institut de Technologie de la Formation et du Management. La formation couvre la santé maternelle et infantile, le paludisme, la planification familiale, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, la gestion de la Covid-19 et l'établissement de rapports.

Prêts. Dans la même foulée, 463 prêts d'un montant de 2,9 millions de dollars ont été octroyés pour renforcer le plateau technique des cliniques privées en partenariat avec "Accès Banque" et "Baobab Banque". D'autre part, une fédération des mutuelles de santé "MIARA-MIAHY" a pu être constituée, et dont l'existence a fortement contribué à la politique de santé, notamment à travers les contributions au Plan de Développement du Secteur Santé 2020-2024 et à la mise en œuvre de la stratégie de la Couverture Sanitaire Universelle. De même, 300 cliniques privées "modèles" sont officiellement constituées dans les 13 régions d'intervention du projet, assurant l'extension des services et la continuité des soins de qualité.

Formation et logistique. Par ailleurs, 13 organisations locales et la Faculté de médecine d'Antananarivo ont mis en place une formation continue. Ce, à travers 33 formateurs pour assurer la pérennité des formations développées par SHOPS Plus. Notons également le renforcement du système de distribution et de logistique des intrants de santé de l'Etat, et ce, par l'identification d'opportunités de partenariat public-privé.

« Ce partenariat constitue un excellent exemple de la coopération entre les États-Unis et Madagascar pour améliorer les résultats de santé à travers des prestations de planification familiale et de santé reproductive, de santé maternelle et infantile, et de traitement du paludisme accessibles à tous et à tout moment », indique alors l'ambassade des Etats-Unis. Faut-il rappeler que les Etats-Unis ont alloué 74,5 millions de dollars en 2020 pour financer les projets de santé de l'USAID à Madagascar.