Madagascar: Airtel Madagascar - Des offres dédiées durant la FIM

Opérateur dynamique et acteur majeur dans le secteur de la télécommunication à Madagascar, Airtel Madagascar participe à la 15e édition de la Foire Internationale de Madagascar (FIM). Une présence qui confirme la volonté de l'opérateur à contribuer activement au développement économique du pays. Durant les quatre jours de la FIM, Airtel Madagascar propose des offres dédiées pour les professionnels et les particuliers.

Faisant toujours preuve de dynamisme en s'affirmant comme un fervent acteur pour le développement, le troisième opérateur mobile mondial ne manque pas d'apporter sa pierre à l'édifice lors des divers rendez-vous économiques à l'instar de la FIM. Un événement phare et un catalyseur d'opportunités pour les acteurs économiques locaux, afin de transformer Madagascar en un épicentre majeur de l'économie africaine. En phase avec cette vision, Airtel Madagascar encourage toutes les initiatives en faveur du développement du pays, dont cette rencontre historique qu'est la FIM.

Conscient de l'importance du secteur de la Télécommunication pour l'essor économique du pays, la présence de l'opérateur à cette rencontre coule de source : « Chez Airtel Madagascar, nous restons mobilisés pour mettre la puissance de notre réseau et notre expertise au service du développement et de l'ensemble de la population » a indiqué Anna Ratsimbarison, Communication and Sponsorship Manager chez Airtel Madagascar. Ainsi donc, durant ces quatre jours d'échanges, le public pourra découvrir l'excellence et la pluralité des offres et services d'Airtel Madagascar. Proposant plusieurs axes de visibilité aux visiteurs professionnels et particuliers dans la perspective d'un « Go Green », l'événement cadre parfaitement avec l'engagement de l'opérateur en faveur du développement durable.