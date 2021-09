Madagascar: Football / Coupe de la Confédération - Le CFFA sur les traces du FC BFV

Le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy tentera de refaire le même coup, dimanche à Ndola, et de battre chez eux les Kabwe Warriors. Une mission certes difficile, mais pas impossible.

Une performance qui avait bien souri au FC BFV à l'époque où on parlait non pas de Coupe de Confédération mais bien de la Coupe des clubs vainqueurs de coupe. Une BFV au sommet de son art battue 2 à 1 à Mahamasina mais qui est allée humilier les Zambiens à Kitwe grâce à un but de Tipe et un doublé de Fidy Rasoanaivo, dont ce missile qui se logeait dans la lucarne sur une remise de Roro. Mais une qualification très attendue car il y avait ce magicien de Ntsoa aux commandes. Le meilleur entraîneur malgache de tous les temps avait trouvé les mots justes pour pousser ses boys à la bataille.

Car il s'agissait bien d'une bataille où son principal atout résidait dans le fait qu'il avait choisi ses joueurs non pas en fonction des noms, mais bien de la forme du moment et cette capacité à se mettre au service du collectif. Une belle leçon qu'a très certainement retenu Titi Rasoanaivo qui est venu rejoindre le groupe un peu plus tard. Devenu entraîneur du CFFA avec son frère Rado Rasoanaivo, Titi entend inculquer les mêmes valeurs à une formation composée des meilleurs joueurs du moment mais à qui il manquait encore du collectif. Et c'est tout le problème, même si au bout il y a cet esprit Tana Formation qu'il voulait instituer.

Mais là aussi, les joueurs ne sont plus tout jeunes, notamment Bela, Santatra et Doda. Il reste toutefois les nouveaux venus au grand talent. On citera Tsito, son frère Tsiry Tour et Carlos du JET Mada. Mais la grande satisfaction du match aller est Naurah, l'ancien du Fosa Juniors. On citera aussi les anciens des Seychelles dont Ringo et le milieu récupérateur Jonah. Bref, le CFFA a des arguments pour ramener un nul non vierge synonyme de qualification. Et le tout Andoharanofotsy y croit.