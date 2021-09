Madagascar: Enseignement technique - Quatre régions pilotes pour la validation des acquis de l'expérience

Mialy Rakotoarisoa, chef de service de la VAE auprès du METFP a annoncé la mise en place des quatre régions pilotes de la VAE dans le pays.

Toute personne disposant d'au moins cinq années d'expérience peut obtenir une certification par la validation de son expérience acquise dans le cadre d'une activité professionnelle. Des épreuves écrites et orales sont prévues à cet effet par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle

Des certificats seront remis aux personnes qui n'en disposent pas, mais qui souhaiteraient pourtant mettre en valeur leurs expériences professionnelles. C'est dans ce sens que le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) a mis en œuvre la Validation des acquis de l'expérience (VAE). Dans un premier temps, elle sera expérimentée dans quatre régions pilotes dont Analamanga, Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Boeny. Cinq secteurs sont concernés par ce projet à savoir Bâtiment et travaux publics (BTP), Tourisme - Hôtellerie et restauration (THR), Développement rural (DR), Technologie de l'information et de la communication (TIC) ainsi que le secteur Textile - habillement et accessoires (THA), selon le chef de service de la VAE auprès du METFP, Mialy Rakotoarisoa . La VAE permet à une personne, quel que soit son niveau d'études, de faire valider les acquis de son expérience pour obtenir une certification professionnelle.

150. C'est le nombre des bénéficiaires de ce projet à travers ces secteurs disponibles. Le candidat désirant s'inscrire doit être âgé de 23 ans. Il devrait également disposer d'au moins cinq années d'expériences professionnelles en rapport avec le diplôme ou le certificat demandé. Les candidats seront également contraints de présenter leur dossier à l'oral devant le jury et qui sera tenu de passer des épreuves écrites. La valorisation académique des acquis des expériences professionnelles permettra d'améliorer le confort des employés.