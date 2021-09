Madagascar: Conférence de la CNUCED - Les PMA se font entendre

Les ministres de l'Industrie des quarante six pays les moins avancés ont tenu hier une visioconférence. Ils préparent un document à soumettre à la Conférence ministérielle de la Cnuced en octobre.

L'union fait la force. Les ministres des quarante six pays les moins avancés (PMA) ont tenu hier une réunion préparatoire virtuelle de l a quinzième Conférence ministérielle de la Cnuced du 3 au 7 octobre.

L'objectif de la réunion est de faire le point sur les préparatifs de la 15ème session de la Cnuced, déterminer la meilleure façon de prendre en compte les intérêts respectifs des pays les moins avancés en matière de commerce et de développement dans le document final de la conférence.

La déclaration des ministres fournira une orientation et une direction politiques pour faire progresser les intérêts des pays les moins avancés en matière de commerce et de développement dans un environnement postCovid-19.

Le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy a évidemment participé à cette conférence virtuelle. Son discours a été clair et sans ambages. Il a d'emblée mis en évidence les conséquences désastreuses de la crise sanitaire sur l'économie, le commerce et le développement des pays les moins avancés. « Après les ravages de la crise sanitaire, il s'agit de tout refaire, d'entamer une refondation profonde de l'économie, du commerce et de l'économie des pays les moins avancés. » a-t-il souligné.

Solutions urgentes

Edgard Razafindravahy a été incisif quant à la nécessité de soutenir les pays les moins avancés après la Covid-19. « La pandémie a pratiquement mis à terre ces pays et anéanti tous les projets de développement et hypothèque l'atteinte des objectifs du développement durable» a-t-il rajouté. La situation exige donc des solutions urgentes et dans le moyen terme. « Les capacités productives et la compétitivité des PMA sont réduites à leur plus simple expression. Des millions d'emplois ont été perdus, la pauvreté s'est élargie » martèle encore le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation.

Un tableau noir et qui risque d'empirer si les PMA ne bénéficient pas du soutien des partenaires du développement. Et Edgard Razafindravahy a été clair là dessus. « La Conférence ne doit pas être l'exécution d'un rendez-vous de l'agenda mais un moment décisif dans la remise sur orbite des PMA. » a-t-il asséné avant de mettre les ministres des PMA devant leurs responsabilités. « Nous avons des responsabilités vis à vis de l'histoire et de nos populations respectives »a-t-il conclu.

Les ministres des autres pays ont eu droit à sept minutes d'intervention chacun. La plupart ont été précis et clairs dans leurs revendications vis à vis de la Cnuced.