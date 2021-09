Madagascar: Russie-Madagascar - Des commissions mixtes en cours de mise en place

La coopération entre la Grande île et la Fédération de Russie a connu une nouvelle dynamique au cours des dernières années. Une mobilisation particulière a été constatée du côté des diplomates russes avant la tenue du deuxième Sommet Russie Afrique en 2022. C'est dans cette optique que la nouvelle équipe de l'ambassade de Russie à Antananarivo a multiplié les rencontres à différents niveau au cours des dernières semaines.

L'ambassadeur de la Fédération de Russie à Madagascar, Andrey Andreev Vladimirovich, et ses proches collaborateurs ont ainsi eu une réunion de travail avec l'équipe du ministère malgache des Affaires étrangères, dirigée par le ministre Patrick Rajoelina, en vue de la mise en place des commissions mixtes.

Lors de cette réunion de travail, ont été évoqués « les projets de coopération en cours entre Madagascar et la Russie ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaine économique, social, sanitaire et de la sécurité maritime » d'après le département malgache des Affaires étrangères, tandis que la partie russe parle d'une « volonté mutuelle de développer davantage les relations amicales bilatérales russo-malagasy ».

La coopération entre la Russie et Madagascar se diversifie assez rapidement actuellement. La rencontre entre l'ambassadeur russe Andrey Andreev et le gouverneur de la Région Sofia, Lylison René de Rolland, peut l'attester aussi. Les deux parties ont évoqué, en effet, entre autres, les possibilités de collaboration, notamment dans le domaine de la pêche. Selon l'ambassade de la Russie à Antananarivo «les parties ont discuté des possibilités de la participation de cette région aux projets de développement notamment dans le cadre de la coopération économique et d'investissement entre la Russie et Madagascar ». Le secteur de la pêche est plus particulièrement ciblé pour la région Sofia, en raison de ses potentialités dans le domaine.

Une coopération diversifiée

On sait que d'autres partenaires sont très engagés dans ce secteur depuis des décennies, pour ne citer que les pays membres de l'Union Européenne, le Japon et la Chine. C'est donc un secteur qui intéresse aussi la Russie maintenant. D'où l'entretien entre l'ambassadeur de la Fédération de Russie et le gouverneur Lylison.

Avec une zone de pêche d'un peu plus de 1 million km2, on sait déjà que le secteur fait partie des atouts pour le développement socioéconomique du pays et pour le développement de la relation de coopération entre Madagascar et ses principaux partenaires.

On peut ainsi se rendre compte de la diversification de la relation entre la Russie et la Grande île, bien au-delà de la coopération qui a porté essentiellement durant la période de la Deuxième République socialiste malgache, et sous l'époque de l'URSS, sur l'enseignement supérieur, le domaine militaire et le secteur agricole.

Il faut savoir que les diplomates russes, sur le continent africain et à Moscou, sont actuellement déjà en pleins préparatifs du deuxième Sommet Russie Afrique de l'année prochaine. Comme lors de la première édition, Madagascar y sera représenté. Le succès du premier Sommet, les 23 et 24 octobre 2019, à Sotchi, pousse les diplomates à aller de l'avant. A cette occasion, tous les 54 pays du continent africain ont répondu présents. En tout, 45 chefs d'Etat dont le président malgache, Andry Rajoelina, étaient sur place, pour une rencontre de haut niveau ayant permis de mettre au point et de signer 50 accords d'une valeur de 800 milliards de roubles à destination du continent.

Le désir du pays de Vladimir Poutine de jouer un rôle prépondérant sur le continent est perceptible depuis quelques années. A travers l'organisation du Sommet Russie Afrique, la Russie entend donner une nouvelle énergie à la coopération avec le continent. Le diplomate Oleg Ozerov a été à cet effet nommé à la tête du Forum du partenariat Russie Afrique au mois de mai dernier. La préparation du prochain sommet, qui doit avoir lieu dans une capitale africaine, fait partie de ses principales missions.