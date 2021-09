Madagascar: Evènement - Loko Race revient à travers son « Summer Break »

Sans aucun doute le rendez-vous le plus festif, convivial et surtout très jovial de ce week-end. L'événement Loko Race organisé par Okalou rempile pour une toute nouvelle édition après une longue absence à cause de la pandémie.

Incontournable pour tous les fêtards, cet événement qui s'affirme comme étant des plus ludiques fédère également les férus de marathon sportif. Loko Race nous revient ainsi plus divertissant que jamais ce 19 septembre au Canal Olympia Iarivo à Andohatapenaka. Intitulé « Summer Break », l'événement marque la fin des vacances et ne dérogera pas aux règles imposées par ses précédentes éditions pour enchanter un public de tous âges et de tous horizons.

Okalou nous proposera ainsi à nouveau ce dimanche cette formule qui a fait la renommée de Loko Race. Pour le plaisir de courir, de marcher, mais surtout de partager un instant convivial en amis ou en famille, Loko Race s'affirme comme étant ce parcours non-chronométré durant lequel tous les participants auront à s'amuser en couleur.

« Tous les 500m, sur un parcours de 2km qui longera la rocade, quatre zones de couleur que les participants auront à traverser pour en ressortir coloré égayeront ce marathon. Ces zones seront animées en musique, en fun et en joie de vivre » souligne Seheno Rasoanarivo, directeure générale d'Okalou. Cerise sur le gâteau, une grande fête animera aussi le site du CanalOlympia Iarivo audelà de cette course.

Les DJs Cyemci, Shinchan, Yoan Loïc, Johan, Natoo et MbinsJmsh se chargeront de vous faire danser. Tandis que l'incontournable star de la r'n'b Shyn y promet aussi un concert des plus électrisants de sa part. Seul ou en groupe donc, retrouvez Loko Race pour profiter d'un moment de partage unique dans la joie et dans la bonne humeur. Les tickets sont à acquérir au Skate Park Antanimena et à Okalou la City Ivandry.