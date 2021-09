Gabon: L'hommage de Tita Nezbi à Casimir Oye Mba

Le Gabon a perdu un de ses dignes fils, Casimir Oye Mba, décédé jeudi 16 septembre en France.Les femmes et hommes du monde politique, artiste et bien d'autre, lui rendent un hommage, un vibrant hommage de l'homme qu'il a été. C'est le cas de l'artiste chanteuse et compositrice gabonaise Tita Nzebi, qui dans un texte, évoque une petite anecdote tout en saluant la mémoire de cet homme d'Etat .

Chaque fois que j'organise un concert, je ne sais jamais à l'avance qui viendra. Je ne suis jamais sûre de remplir la salle. Je m'accroche souvent à cette petite voix intérieure qui me dit " lance toi et tu verras bien". Je me souviendrai toujours de cette dame, travaillant dans une salle parisienne qui me demandait, avec insistance, d'un air inquiet, si j'étais bien sûre de ne pas avoir une liste d'invités. Sous entendu, pour remplir ma salle artificiellement. Sous entendu parce que je ne suis pas très connue pour pouvoir remplir une salle uniquement avec des ventes de billets.

Je lui repondis que j'étais bien sûre de cela " il n'y aura pas de liste d'invités. Je fais rarement des listes d'invités pour mes concerts. Quand j'en fais, il y a maximum 10 noms pas plus. Où alors, je paie moi-même quelques billets pour des personnes à qui je souhaite offrir un de mes concerts."

OK, me dit-elle mais pas très convaincue...

Il y eut beaucoup de monde dans cette salle ce jour-là.

Le 6 avril 2019, j'étais sur la scène du Café de la danse quand, de longues minutes après le début du concert, je vis ce Monsieur, Monsieur Casimir Oyé Mba assis dans la salle. J'étais étonnée de le voir là. Comme beaucoup d'autres je le connaissais avant ce 6 avril, je le voyais souvent à la télévision ou dans les journaux au Gabon.

Ces questions resteront désormais sans réponse : comment fut-il informé ? Pourquoi était-il venu ?

Je jette des bouteilles d'eau à la mer sans avoir la moindre idée de leur destination. Chaque résultat positif est toujours source d'émerveillement pour moi.

Aujourd'hui ce merci vous est adressé particulièrement, Monsieur Casimir Oyé Mba. Car aujourd'hui vous avez décidé de quitter cette vie terrestre.

Reposez en paix.