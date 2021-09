Congo-Kinshasa: Coopération RDC-Suède - Tête-à-tête Samy Adubango-Janine Ericson

En séjour à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, la vice-ministre à la coopération internationale et au développement du gouvernement Suédois a été reçue, ce jeudi, par son homologue congolais en charge des affaires étrangères.

Janine ALM Ericson et Samy Adubango Awotho ont passé en revue la question du renforcement de la coopération bilatérale entre Stockholm et Kinshasa. Ce, aussi bien en matière de l'Etat de droit prôné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'en matière de la paix et la sécurité, la diversité et le climat, droits de l'homme, droits de la santé reproductive et sexuelle, pour ne citer que ces secteurs de la vie publique.

Les deux hommes d'Etat congolais et Suédois ont aussi évoqué la problématique de l'évolution de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les perspectives à venir qui en découlent ainsi que de l'agenda de différentes réformes en cours au pays.

Au nom de son pays et de sa délégation composée entre autres de l'ambassadeur Suédois en poste en République démocratique du Congo et du Directeur de cabinet du ministre à la coopération internationale et au développement de la Suède, Janine ALM Ericson a exprimé son immense satisfaction envers le Vice-ministre congolais des affaires étrangères et de toutes les autorités congolaises, non seulement pour la marque d'hospitalité lui réservée, mais aussi et surtout pour l'ampleur des échanges francs.

Il faut indiquer que le numéro 2 de la diplomatie congolaise

Samy Adubango Awotho a rappelé à son Hôte, la nouvelle situation politique du pays caractérisée notamment, par l'avènement effectif de l'Etat de droit et du changement positif amorcé dans tous les domaines de la vie nationale.