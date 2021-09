Ile Maurice: Metro Express Ltd - «Le métro a rehaussé l'image de la ville»

«L'express» a échangé avec la cellule de communication de Metro Express Ltd (MEL) pour faire un point général depuis le lancement du projet. Les réponses suivantes nous sont parvenues.

Combien de passagers descendent à Rose-Hill au quotidien ?

Environ 3 000.

Combien de passagers payants empruntent l'axe Rose-Hill/Port-Louis ?

8 000 par jour. Ce qui est un bon chiffre étant donné que beaucoup font du télétravail et du online teaching, etc.

Depuis sa mise en opération, est-ce qu'une étude indépendante a été réalisée pour savoir si Metro Express a profité aux commerces avoisinants ? Y a-t-il eu une étude économique avant la phase une ?

Il a été démontré au niveau international que les commerces et le secteur immobilier bénéficient grandement de l'introduction de station de métro dans leur voisinage. À Maurice, le phénomène peut déjà s'observer et les opérateurs économiques bénéficient déjà de l'apport du métro dans les régions desservies par une station de métro. Cela fait presque deux ans que nous avons terminé la phase une et depuis que le métro est opérationnel, les commerçants ont vu un rehaussement de l'endroit.

Comme tout le monde a pu le constater, la mise en opération du métro en janvier 2020 a emmené beaucoup de passagers à Rose-Hill et rehaussé l'image de la ville, ce qui est une très bonne chose pour les commerçants. De manière similaire, la nouvelle ligne d'extension vers Ébène et Réduit et la troisième plateforme qui sera construite à la station de Rose-Hill Central permettront à des passagers venant d'Ébène et de Réduit de transiter par Rose-Hill, contribuant à augmenter la clientèle pour les commerçants.

De quel rehaussement parlez-vous? De la masse de béton au milieu de la ville ? Justement où en est MEL avec le projet d'embellissement du périmètre de la gare centrale avec espace vert, entre autres, que l'ancien ministre des Infrastructures publiques et du Transport (NdlR, Nando Bodha) avait annoncé et salué par MEL ?

En effet, de multiples projets d'embellissement sont en préparation sur le tracé de Port-Louis à Quatre-Bornes. Nous avons lancé un appel d'offres national pour recruter une entreprise spécialisée avec un architecte paysager pour améliorer les espaces au long du corridor du métro. Nous avons reçu les offres et sommes en train de les évaluer. Les travaux seront lancés très prochainement.

D'autre part, la semaine prochaine à Quatre-Bornes, nous commencerons le développement d'un projet d'intégration urbaine dans le quartier de Coriolis qui aura une forte composante paysagère. Ceci fait partie de notre vision de coupler les infrastructures avec l'aspect environnemental.

Nous sommes aussi très fiers du succès d'Ebene Recreational Park (une première mondiale) qui se situe à quelques minutes de marche de la station du métro de Rose-Hill Central. Nous avons constaté que le nombre de visiteurs est en constante augmentation chaque semaine, accueillant une moyenne de 11 000 personnes par mois, ce qui prouve le succès du projet de Metro Express quant à l'embellissement de la région.

Pour quelle raison Curepipiens, Port-Louisiens ou habitants de Phoenix viendraient expressément à Rose-Hill? À Phoenix, il y aura l'arrêt Phoenix Mall - à Port-Louis, il y a le Caudan, à Ébène un centre commercial et à Trianon La City. Ce sont surtout les Rosehiliens, Beaubassinois ou habitants de Belle-Rose qui viennent à Rose-Hill. Et les marchands d'Arab Town pâtissent encore...

Nous pensons que le métro donne le choix aux Mauriciens qui sont libres de voyager d'un point A à B ou C. Par rapport à la ligne du métro, Rose-Hill est située au centre et elle fait partie des villes les plus peuplées du pays (près de la moitié de la population de Maurice habitant le long du tracé du métro).

Comment les habitants des villes-soeurs ont-ils été informés des travaux bien avant le lancement ? Les plans ont-ils été publiés, exposés à la mairie comme d'autres villes le font ?

La phase 3 va de Rose-Hill à Ébène et Réduit. D'ailleurs, le ministère du Transport et du métro léger a communiqué avec toutes les parties concernées pour les informer du tracé de la phase 3. De plus, des réunions sont régulièrement organisées par le ministère, avec notamment des officiers du District Council de Moka, le ministère du Logement et des terres et les autres ministères concernés. Nous travaillons avec toutes les autorités concernées. Aussi, MEL, L&T et RITES ont effectué des site visits et exercices de communication avec les commerçants et habitants de Rose-Hill. La mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill organise actuellement des réunions hebdomadaires en collaboration avec MEL et tous les acteurs concernés, les travaux majeurs ayant été lancés.

À quoi ressemblera l'Urban Terminal qui en est à son quatrième «Request For Proposal» ? Comment s'intégrerat-il ? Y a-t-il un plan d'urbanisme ? Quel sera l'effet sur les commerces existants ?

Tout l'environnement urbain autour de la station sera rehaussé.

Des dizaines d'arbres ont été abattus à Vacoas la semaine dernière. Depuis 2018, des arbres centenaires sont sacrifiés. Quel nombre à ce jour ? Quels arbres ont été replantés pour compenser la disparition des centenaires ? Où ont-ils été replantés ? La liste peut-elle être rendue publique ?

Dans notre projet, chaque arbre abattu est remplacé par trois nouveaux. De plus, nous construisons des parcs et des miniespaces verts à partir d'arbres endémiques fournis par le Forestry Department. À ce jour, 2 979 arbres ont été plantés dans la région de Richelieu, au Jardin botanique de Curepipe, entre Barkly et le dépôt de Richelieu, à Quatre Bornes, etc. Nous collaborons également avec le département des Bois et forêts. D'ailleurs, une zone de plantation pouvant accueillir plus de 1 500 arbres a été identifiée près de Ganga Talao.

Quid du système de navettes à BeauBassin/Rose-Hill alors que MEL veut introduire la navette à Quatre-Bornes et parle de first and last mile ? Ce système n'existe-t-il pas dans les villes-sœurs ?

Rose-Hill sera bientôt concernée car en ce moment nous travaillons sur un projet pilote pour la région de Quatre-Bornes. Le système de navettes est un projet innovant, visant l'intégration du transport multimodal, pour fournir au public un système de transport intégré, moderne et écologique. Si c'est un succès, ce système sera étendu à d'autres villes comme Rose-Hill et Beau-Bassin. L'appel d'offres pour l'exploitation de ce service est actuellement ouvert à tous les opérateurs de transport, y compris les compagnies de bus. Une opportunité pour les opérateurs de transport qui pourront retravailler leurs itinéraires et réinventer leur modèle économique.