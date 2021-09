Maroc: M. Tarik Ottmani du RNI, nouveau président du Conseil communal d'Essaouira

Essaouira — Le candidat du Rassemblement National des Indépendants (RNI), M. Tarik Ottmani a été élu, vendredi, nouveau président du Conseil communal d'Essaouira.

M. Ottmani a remporté 22 sur les 31 voix que compte cette instance élue et ce, lors d'une séance de vote qui s'est déroulée dans la sérénité et le respect strict des mesures préventives pour endiguer la propagation de la Covid-19.

Quatorze partis politiques se sont partagés les 31 sièges à pourvoir dans le conseil de la commune urbaine d'Essaouira, au titre des élections communales du 8 septembre.

La liste du RNI est arrivée en tête lors de ce scrutin, en remportant 6 sièges, suivie du Parti des Néo-Démocrates (PND) avec 5 sièges et du Parti Authenticité et Modernité (PAM, 3 sièges).

Six formations politiques, à savoir le Parti de l'Istiqlal (PI), le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), l'Union Constitutionnelle (UC), l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), le Parti de la Liberté et de la Justice Sociale (PLJS) et le Mouvement Populaire (MP), ont remporté deux sièges chacune.

Pour leur part, le Parti Marocain Libéral (PML), le Parti de la Société Démocratique (PSD), le Parti de l'Unité et de la Démocratie (PUD), le Parti de la Justice et du Développement (PJD) et le Parti du Centre Social (PCS) se sont adjugés un siège chacun.