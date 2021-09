Maroc: Stations-services - Yoom obtient la certification ISO 9001

Casablanca — BGI Petroleum, détentrice du futur réseau de stations-services Yoom, obtient la certification ISO 9001 V2015 délivrée par l'organisme AFNOR, qui témoigne de son engagement qualité sur l'ensemble des activités liées à la mise en marche et à l'exploitation de ses stations-services.

L'obtention de ce label qualité vient consacrer des mois d'efforts et de mobilisation pour la mise en place des systèmes de management de la qualité, des systèmes d'information et des systèmes de gestion de l'ensemble de la chaine d'approvisionnement (supply chain), des fonctions support et des ressources humaines, indique BGI Petroleum dans un communiqué.

Cette démarche de mise en conformité avec les normes internationales et de mise en place des processus d'amélioration continue permet, dès l'ouverture des stations-services, d'assurer une maîtrise de la chaine de valeur ainsi qu'une traçabilité et un suivi rigoureux des opérations, en s'appuyant sur des dispositifs de contrôle éprouvés visant à l'excellence opérationnelle du réseau.

La certification a permis de sensibiliser les équipes aux enjeux de la qualité, et de marquer l'importance qu'on lui accorde au sein de BGI Petroleum, souligne la Directrice Supply et Logistique de BGI Petroleum, Firdaous El Ghazi, cité dans le communiqué.

"Seuls un haut niveau de qualité et un respect rigoureux des standards internationaux nous permettra de répondre aux attentes de nos clients et d'anticiper leurs besoins actuels et futurs, et cela partout où nous nous installons, grandes villes ou zones périurbaines", poursuit Mme El Ghazi.

Cette certification, précise le communiqué, intervient juste après la signature d'une convention pour le déploiement des bornes iSmart produites par Green Energy Park au niveau des stations-services YOOM, qui permettra à BGI Petroleum de figurer en bonne place parmi les acteurs marocains de la mobilité de demain.

Les stations-services Yoom, dont l'ouverture est planifiée pour les prochains mois, ambitionnent d'offrir des services nouvelle génération, innovants, centrés sur les attentes des clients et capitalisant sur l'expertise et la technologie. Une vision ambitieuse traduite par la signature "Espaces Yoom, services de demain".

BGI Petroleum est un acteur nouvelle génération de l'énergie et de la mobilité qui a pour vision de lancer un large réseau de stations-services de premier plan sous la marque Yoom, sur l'ensemble du territoire national et dans une démarche inclusive, engagée et authentique.

Les stations-services Yoom proposeront une large palette de produits et services de qualité, utiles, pratiques, créateurs de valeur et d'opportunités et pensés pour et par les communautés riveraines.