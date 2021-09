Maroc: Erragheb Hormatallah du RNI élu président du Conseil communal de Dakhla

Dakhla — Erragheb Hormatallah du Rassemblement national des indépendants (RNI) a été élu, vendredi, président du Conseil communal de Dakhla.

M. Hormatallah a été élu à la majorité absolue, en obtenant 32 voix, tandis qu'un membre s'est abstenu.

Le Parti de l'Istiqlal (PI) est arrivé en tête du Conseil communal de Dakhla, en décrochant 9 sur un total de 35 sièges, à l'issue du scrutin du 8 septembre.

Le PI est suivi du Rassemblement national des indépendants (RNI) et du Mouvement populaire ayant obtenu 5 sièges chacun, de l'Authenticité et modernité (PAM) et Parti Al Amal avec 3 sièges chacun.

Quant au Parti démocrate national (PDN), Parti du Progrès et du socialisme (PPS) et de l'Union constitutionnelle (UC) ont remporté 2 sièges chacun, tandis que le Parti de la justice et du développement (PJD), le Parti de la société démocratique (PSD), le Parti de l'environnement et du développement durable (PEDD) et l'Alliance de la fédération de gauche (AFG) ont décroché chacun un seul siège.