Maroc: Said Karimi du PI élu président du Conseil communal d'Errachidia

Errachidia — Said Karimi, du Parti de l'Istiqlal (PI), a été élu, vendredi, président du Conseil de la commune d'Errachidia.

M. Karimi a obtenu les voix de 19 des 31 membres du Conseil de la commune d'Errachidia, alors que 12 autres membres n'ont pas assisté à la session.

Il a été procédé à l'élection, en outre, d'Issa Solbi (Parti Authenticité et Modernité) comme 1er vice-président du conseil, de Hafid Hamdaoui (PI) comme 2ème vice-président, de Lahcen Ouadghiri (Mouvement Démocratique et Social) comme 3ème vice-président et de Driss Boudach (Parti du Progrès et du Socialisme) comme 4ème vice-président.

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil de la commune d'Errachidia, Said Karimi, a souligné que de grands enjeux et des aspirations des citoyens attendent cette instance nouvellement élue, formulant le vœu de réussir à œuvrer pour l'intérêt général.

Il a estimé que l'élection par les citoyens des membres du Conseil de la commune d'Errachidia constitue une responsabilité collective qui doit être assumée de manière idéale, exprimant ses remerciements aux habitants de la ville pour la confiance placée en les membres de cette instance élue.

M. Karimi s'est félicité aussi des efforts fournis par les autorités locales et de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet pour la réussite de l'ensemble des étapes des échéances électorales du 8 septembre 2021.

Le Parti de l'Istiqlal est arrivé en tête des élections communales du 8 septembre au niveau de la commune d'Errachidia, selon les résultats officiels.

Le PI a obtenu 8 des 31 sièges qui étaient en jeu lors de ce scrutin, suivi du Rassemblement National des Indépendants (RNI) avec 6 sièges, ainsi que du Parti de la Justice et du Développement (PJD), du Parti Authenticité et Modernité (PAM) et de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) qui ont obtenu 3 sièges chacun.

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), le Front des Forces Démocratiques (FFD) et le Mouvement Démocratique et Social (MDS) se sont adjugés 2 sièges chacun, alors que le Mouvement Populaire (MP) et l'Union Constitutionnelle (UC) ont remporté 1 siège chacun.

Un total de 222.593 électeurs inscrits sur les listes électorales au niveau de la province d'Errachidia étaient appelés aux urnes pour les élections du 8 septembre.