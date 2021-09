Sénégal: Nguekhokh - Entre manque et dysfonctionnement des compteurs

Le milieu rural, dans le département de Mbour, reste confronté au manque d'eau par endroits. Le fait demeure une réalité dans la commune de Nguéniène.

Sur l'axe de la conduite principale du projet Notto-Ndiosmone-Palmarin devant desservir la zone en eau potable, les villageois souffrent le martyr. Certains parmi eux, éloignés de cette conduite, connaissent des baisses de pression pouvant aller jusqu'au manque d'eau total.

A en croire à Dingue Sarr de la zone, les factures d'eau ne suivent pas le manque d'eau car ces factures sont très élevées. Selon lui, le fait reste universel dans les localités de Nguéniène, Ndiamane et de Ndiamane. L'accès à l'eau potable relève d'un parcours du combattant. Gnilane Sarr a confié : «l'eau ne vient souvent qu'aux environs de trois (3) heures du matin, pour disparaitre au plus tard à sept (7) heures du matin».

Les personnes interrogées parlent de deux modes de gestion de l'exploitation. Comble de désespoir, des habitants de la commune de Séssène ont eu à dénoncer, par voie de presse, la prise en charge déficiente de l'eau dans leur terroir. Ils ont évoqué le phénomène en pointant du doigt leur maire et président de Conseil d'administration de l'Office des forages ruraux (Ofor).

En dehors des constats faits dans la zone rurale, la commune de Joal-Fadiouth connaît un manque d'eau sans commune mesure. Il reste un problème crucial. Dans la commune de Nguékokh, des efforts sont déployés pour pousser les abonnés de l'Asufor (Association des usagers des forages ruraux) à changer leurs compteurs pour se brancher sur la Sen'Eau. La propagande est à la modernisation du réseau branché sur le Kms3 (la troisième usine de Keur Momar Sarr). Mieux, toute la tuyauterie fait l'objet d'une reprise. Depuis le mois de mai 2021, les installations de l'ancienne Sde (Sénégalaise des Eaux) exploitées par la Sen'Eau.

Par conséquent, les longues contestations liées à la qualité de l'eau et à son manque sont devenus de vieux souvenirs. Une campagne de sensibilisation est lancée dans la ville de Nguékokh, par la Sen'Eau, pour procéder au remplacement des compteurs à problèmes, avec des coûts élevés. Une réunion convoquée par le sous-préfet de Nguékokh, en présence d'Alpha Sall, le chef du service départemental de la Sen'Eau et de son chargé de Communication et des relations publiques, Ndiaya Diop, a permis, en milieu de semaine, d'avoir une idée du nombre de compteurs à changer. Ils sont chiffrés à 5000. Seuls 3300 abonnés ont été enregistrés et un gap de 1700 compteurs est à combler. Les porteurs de voix, les imams, les curés et les responsables d'associations sportives et culturelles sont interpellés pour pousser les populations à s'abonner. La rencontre a permis de donner toutes les informations liées au réseau affermé de la Sen'Eau.

Par conséquent, les leaders d'opinions, porteurs de voix, les imams et les curés sont attendus pour porter le plaidoyer du remplacement des anciens compteurs, pour un coût de 14.000 francs Cfa. En plus, ils sont invités à une régularisation avant la fin du mois d'octobre 2021.