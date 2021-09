Congo-Kinshasa: Présidentielle de 2023 - Soutien de l'AFDC-A à Fatshi : le PV remis au SG de l'UDPS

Le procès-verbal de la Conférence des présidents des partis membres de l'AFDC-A (Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés), portant publiquement soutien à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023, adopté il y a quelques semaines, a été remis officiellement hier jeudi 16 septembre 2021 au Secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, par l'autorité morale de ce regroupement politique, Modeste Bahati Lukwebo.

Ce dernier, dans sa casquette de président du Bureau de l'Assemblée nationale, a reçu le numéro 2 de l'UDPS dans son cabinet de travail, au Palais du Peuple, pour lui confirmer l'option déjà levée par ses cadres et militants pour le scrutin présidentiel attendu dans deux ans.

S'exprimant devant la presse peu après sa rencontre avec le Coordonnateur de l'Union Sacrée de la nation, le Secrétaire général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, qui se trouve être le parti du Président de la République, s'est réjoui de la position clairement affichée par l'AFDC-A. Il a, à la même occasion, ironisé que quiconque au sein de l'UDPS n'apprécierait pas pareille position devrait avoir un problème dans sa tête. Bref, de son point de vue, le soutien de Modeste Bahati et ses troupes à la candidature de l'actuel Chef de l'Etat, fait grand plaisir au président de l'UDPS, au Secrétaire général qu'il est ainsi qu'à tous les cadres et combattants de ce parti.

On rappelle que l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés est compté, jusqu'à preuve du contraire, comme la première force politique de l'Union Sacrée de la Nation, la plate-forme politique chère à Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République en fonction et virtuel candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle de 2023. Il y a lieu de retenir qu'en termes d'élus, l'AFDC-A aligne 41 députés nationaux et 71 députés provinciaux. Kimp