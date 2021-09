Sénégal: Protestation contre l'obligation vaccinale des enseignants, critères arrêtés pour le recrutement des 5000 enseignants... - Le Cusems/authentique dépose un préavis de grève

Le Forum Civil demande l'arbitrage du président de la République et des mesures idoines pour mettre un terme à la difficulté notée dans l'approvisionnement en eau potable.

La prochaine année scolaire risque de connaitre des remous. A moins d'un mois de la rentrée scolaire, le Cusems/Authentique (Cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire) a, en effet, déposé un préavis de grève qui couvrira la période du 16 septembre au 31 juillet 2021. Dans une lettre circulaire en date d'hier, adressée au ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public, Dame Mbodj et Cie exige «l'ouverture de négociations sérieuses» entre l'organisation syndicale et le gouvernement autour de sept points. Il s'agit de «la renonciation à la vaccination obligatoire à l'école», de «l'audit de tout le processus de recrutement des 5000 enseignants et l'affectation de tous les détenteurs de diplômes professionnels injustement recalés», de «l'apurement des arrières de rappel dus aux enseignants», de «la fin du sabotage de la carrière des enseignants par le ministre de la Fonction Publique».

Le Cusems/Authentique réclame également «la mise en position de stage des 3000 enseignants en attente», du «dégel sans délai des prêts DMC» et de «l'alignement de l'indemnité de logement et l'indexation des salaires des enseignants au coût de la vie». Le préavis de grève du Cusems/Authentique fait suite à l'obligation vaccinale anti covid-19 des enseignants annoncée par les autorités sanitaires et aux conditions de recrutement des enseignants.

«Suite à la lettre circulaire N°012439 du ministre de la Santé et de l'Action Sociale du 15 septembre 2021 annonçant la volonté du gouvernement de vacciner de force tous les enseignants du Sénégal avant la rentrée des classes, en contradiction absolue avec toutes les dispositions règlementaires en vigueur dans notre pays et la subversion inacceptable des critères arrêtés par le recrutement des 5000 enseignants, notamment l'âge et le diplôme professionnel, nous venons par cette présente signifier à l'autorité que le Cusems/Authentique usera du droit de grève que nous confère la loi pour nous opposer à ces deux forfaitures», rapporte le document.

Pour rappel, dans une lettre circulaire en date du mercredi 15 septembre 2021, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré que les médecin chefs de région et médecin chefs de district en collaboration avec les Inspections d'académie et les Inspections d'éducation et de formation, prendront en compte dans leurs stratégies de vaccination de proximité, le corps enseignants et élèves en âge d'être vaccinés considérés comme «cibles prioritaires à la veille de la rentrée scolaire».