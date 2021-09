Sénégal: Elections locales à Rufisque - Ismaïla Madior Fall fait une démonstration de forces et appelle à l'unité

Les femmes favorables à la candidature d'Ismaïla Madior Fall à la ville de Rufisque ont battu le rappel des troupes pour une grande mobilisation d'investiture de leur candidat. Une rencontre que leur responsable a considérée comme un message à ses détracteurs avant de lancer un appel pour des listes consensuelles dans le cadre de BBY.

Longtemps accusé de ne pas avoir de base politique à Rufisque, Ismaïla Madior Fall a fait une véritable démonstration de force, avec la mobilisation des femmes de sa famille politique qui l'ont investi candidat pour diriger la ville de Rufisque. Au cours d'un rassemblement organisé à Arafat, dans la commune de l'Est où il milite, l'ancien ministre de la justice a accepté la proposition des femmes avant de lancer des piques à ses détracteurs. «Ce rassemblement est une réponse à ceux qui disaient, que Ismaïla Madior Fall, n'a personne à Rufisque. Quand on n'a pas grand monde à Rufisque, on ne peut pas réussir cette mobilisation. C'est aussi une réponse à ceux qui disent que je n'ai pas de base de politique. Ils doivent savoir qu'on a une base car aujourd'hui c'est juste une rencontre organisée par les femmes de ma base » leur a-t-il lancé.

Revenant sur les raisons de sa candidature, l'universitaire fera savoir qu'il veut faire bénéficier à sa ville son «expérience gouvernementale», sa connaissance des collectivités pour avoir conduit les travaux sur l'acte III de la décentralisation mais aussi et surtout son carnet d'adresses pour booster la coopération décentralisée et en faire un levier puissant du développement de la ville. S'exprimant sur les candidatures annoncées d'autres responsables du camp présidentiel, Ismaïla Madior Fall estime que cela fait partie des signes de la vitalité démocratique. Mais cela ne doit pas faire oublier l'urgente nécessité d'aller en rangs serrés dans la coalition afin d'éviter une débâcle comme celui de 2014. D'où le sens de son appel aux autres responsables, notamment au président du conseil départemental, lui candidat déclaré pour la ville de Rufisque.

En effet, Ismaïla Madior se dit favorable à des concertations dans la mouvance présidentielle afin de pouvoir mettre en place des listes uniques consensuelles au niveau de chacune des collectivités de la ville et au conseil départemental. «C'est légitime, toutefois nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes dans la même mouvance. Le président Souleymane Ndoye a déclaré dernièrement sa candidature à la candidature pour la mairie de Rufisque, (... ) cela exprime la vitalité démocratique de notre parti politique à Rufisque. Cependant, cela ne devrait pas ruiner l'unité de notre parti parce qu'en 2014 BBY a perdu à cause des nombreuses listes présentées. Donc, je lui lance un appel pour qu'on puisse discuter et nous concerter pour obtenir une formule gagnante», a dit Ismaïla Madior Fall. A cet effet, le ministre d'Etat auprès du Président de la République, estime que «seules les concertations permettront d'arriver à une formule gagnante».