Sénégal: Saint-Louis / Problématique de la gestion et de l'acces à l'eau - Le Forum civil préconise une évaluation et que cette question soit traitée et améliorée

La question de l'eau, allant de sa gestion par les autorités à son accès aux populations, pose véritablement problème dans la région de Saint-Louis, particulièrement dans le monde rural.

C'est du moins le constat fait par Mame Latyr Fall, membre du bureau exécutif du Forum Civil, chargé des Structures, qui invite le président de la République, Macky Sall, à reprendre en main cette question de la gestion et de l'accès à l'eau en milieu rural.

Tout est parti, selon lui, d'une analyse faite sur la réforme de l'hydraulique en milieu rural. "Nous nous sommes rendus compte, à la suite d'enquêtes et de descentes sur le terrain, que la question de l'eau posait problème dans beaucoup de régions du pays où la gestion de l'eau a été déléguée à des fermiers. Les populations du monde rural n'avaient accès à une eau de qualité et qu'elles n'étaient pas satisfaites de cette réforme. C'est ainsi qu'on a saisi des journalistes qui ont menés cette enquête qui a prouvé que ce sont les mêmes contraintes qui reviennent toujours par rapport à la gestion de l'eau. Le problème reste entier partout dans le pays", a soutenu Mame Latyr Fall.

Aussi ajoute-t-il que le Forum Civil a longtemps alerté dans ce sens et qu'il estime qu'il faut réagir à temps, avant que cette situation ne dégénère. "C'est une question qui mérite d'être traitée de manière inclusive et il faut réagir dès maintenant. L'État, l'OFOR (Office des forages ruraux, ndlr), les fermiers, les concessionnaires devraient s'assoir autour d'une table pour revoir ce qu'il faut améliorer parce que les populations du monde rural souffrent de ce manque criard d'eau. Des difficultés qu'endurent également les populations des villes où l'on note de plus en plus ce manque d'eau. C'est le cas d'ailleurs dans la ville de Saint-Louis, plus précisément dans nombre de quartiers tels que Pikine et Darou où il se pose toujours le problème d'approvisionnement en eau".