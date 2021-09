Sénégal: Affections cutanées chez l'enfant - Ces plaies de saison

«La peau est le reflet ou le miroir de la santé» a-t-on l'habitude de dire. Toutefois, en période hivernale, la peau se ternit avec des boutons surtout chez les enfants sur une grande partie de leur corps. Une situation qui peut s'expliquer par la proximité ou la cohabitation des eaux usées avec la population ou encore une maladie nommée la plaie hivernale.

Chaque année les parents sont confrontés à des problèmes de dermatologie dans leur famille. Les enfants en sont les plus affectés en période de pluie. Dans certaines localités où il y a une forte présence des eaux de surface, le risque de développer des dermatoses augmente. Boutons sur tout le corps ou une partie et autres démangeaisons, hantent le sommeil des enfants. Il s'y ajoute la fièvre.

Les consultations au niveau des postes et centres de santé s'accumulent en cette période des pluies. Peu de parents sont ceux qui consultent des spécialistes pour leurs enfants. Si dans la plupart des cas, ces affections cutanées sont bénignes avec des désinfectants et des antibiotiques, elles disparaissent en quelques jours. Dans d'autres cas, elles peuvent cacher une pathologie grave ou encore être renseignées sur des allergies.

Pour les dermatologues, les dermatoses sont un problème majeur de santé publique en Afrique où elles représentent en milieu rural la 3ème cause de consultation. La peau étant un tissu vivant, elle reste à cet effet, l'organe le plus large mesurant 1,5 à 2m2 et le plus lourd (4kg). Pour les dermatologues en saison pluvieuse, la cause la plus fréquente est le prurigo strophilus appelé plaie de saison. Il est lié à une hypersensibilité à la piqûre des insectes.

Les lésions ou boutons sont localisés au niveau des parties découvertes du corps, notamment les membres supérieurs et inférieurs. «Cette maladie intéresse surtout les enfants et rarement les adultes», a déclaré le Dr Marcelin Bonkoungou, dermatologue. Pour ce dernier, les enfants atteints de ces affections cutanées doivent se faire consulter dans une formation sanitaire le plus tôt possible pour éviter les complications. Pour ces plaies de saisons, les spécialistes de la peau s'accordent à dire qu'elles sont «récurrentes chaque saison pluvieuse et disparaissent le plus souvent à l'âge adulte, s'il s'agit du prurigo strophulus ou plaie de saison».