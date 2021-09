Angola: La ministre d'État considère Agostinho Neto comme symbole de liberté

Menongue — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, a déclaré ce vendredi, à Cuando Cubango, que le premier président de la République, António Agostinho Neto, représente le plus grand symbole de liberté et de lutte pour l'autodétermination en Angola.

Intervenant lors des commémorations du 99e anniversaire du fondateur de la nation, la dirigeante a souligné que Neto est aussi un symbole et un représentant de la culture angolaise, c'est pourquoi les nouvelles générations d'Angolais devraient suivre ses pas, afin de savoir comment renforcer l'identité nationale et préserver la véritable idiosyncrasie de chacun dans les domaines les plus divers.

Pour Carolina Cerqueira, Agostinho Neto est au-delà des partis politiques, car il représente l'ensemble du national, un exemple que tout bon Angolais doit suivre.

Selon la ministre, peu importe la région, la race, l'origine ethnique, la croyance religieuse ou l'option politique, les Angolais devraient célébrer le centenaire d'Agostinho Neto, qui aura lieu en 2022, avec la dignité qu'il mérite, exhortant l'implication de toute la société, avec un accent particulier sur les organisations civiles liées aux arts.

40 ans plus tard, aujourd'hui, la prophétie de Neto, a-t-elle dit, continue d'être une préoccupation de l'Exécutif angolais, exprimée dans les efforts pour pacifier la région des Grands Lacs et l'Afrique en général.

« La Biennale de la paix de Luanda est la confirmation du chemin qui conduit les hommes à la paix, à travers le dialogue de la tolérance, la rencontre d'idées et d'initiatives dans laquelle les voix politiques, les artistes, les hommes et les femmes, les jeunes et les enfants de tous les coins de L'Afrique fera de Luanda la capitale de la Paix et lancera des appels à la solidarité, à la fraternité et à l'amour », a déclaré la responsable.

Pour elle, la réalisation du rêve du président Neto, qui aspirait à un Angola en paix, est une réalité en raison de son héritage unique, toujours actuel et indéniable, qui devrait être revisité, étudié, diffusé et adopté comme source d'inspiration et de connaissance.

Selon la ministre, les enseignements de Neto doivent continuer à être suivis, ce qui implique que les Angolais doivent être conscients des désirs et des attentes des citoyens, afin de suivre la voie du développement humain.