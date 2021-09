Congo-Kinshasa: Inventée par J-J Muyembe et autres chercheurs congolais /"MAB114 (Ebanga)" - Un nouveau médicament contre Ebola !

Au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce jeudi 16 septembre 2021 à l'Institut National de recherche Biomédicale (INRB) dans la commune de la Gombe, en collaboration avec les partenaires Américains de l'institut NIH, l'approbation et la présentation du MAB114 (Ebanga), un nouveau médicament spécifique pour le traitement de la maladie à virus Ebola inventé par le Docteur Jean-Jacques Muyembe et d'autres chercheurs congolais a été effectuée avec succès. C'était en présence du ministre de la Recherche scientifique, de l'Enseignement Supérieur et Universitaire et plusieurs autres dignitaires du pays.

"Ebanga" est une nouvelle molécule monoclonale, une solution inventée par le Professeur et Docteur Muyembe et des chercheurs congolais. Selon ces derniers, ce médicament traite les malades atteintes du virus Ebola.

En effet, après des recherches qui ont duré une dizaine d'année et des moyens matériels importants, une molécule pour soigner efficacement contre ce virus mortel a été trouvée. Après le meilleur essai clinique de 2019, qui aurait montré son efficacité sur 100%, 67% des malades ont quitté le centre de la quarantaine.

"Désormais, l'épidémie à virus Ebola est bel et bien vaincu. "Ebanga" est efficace et guérissable aussi bien chez les enfants que chez les adultes, grâce à cette molécule congolaise trouvé et affirmée par l'Institut international administratif aux USA, comme une molécule de traitement exclusif de la maladie à virus Ebola", a dit le Docteur Muyembe.

"Nous attribuons cette victoire à notre croyance ferme à la science et la persévérance, sans laquelle un rêve ne peut jamais devenir une réalité", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'épidémiologiste congolais a remercié le président de la République pour la confiance placée en sa personnalité, ses collaborateurs, le Gouvernement congolais pour son accompagnement, le Gouvernement américain, mais aussi à tous les participants présents à cette cérémonie ainsi que les partenaires qui l'ont apporté un appui financier et matériel dans l'aboutissement dudit résultat.