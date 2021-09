Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation boursière du marché des actions franchit la barre des 5400 milliards de FCFA en fin de semaine

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a franchi allègrement la barre des 5400 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation du vendredi 17 septembre 2021.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 5402,539 milliards FCFA contre 5 384,796 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 17,743 milliards de FCFA.

En revanche, celle du marché obligataire a enregistré une baisse de 4,988 milliards FCFA à 7090,983 milliards de FCFA contre 7095,971 milliards de FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 ai gagné 0,43% à 141,08 points contre 140,48 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,33% à 179,52 contre 178,93 points la veille.

La valeur totale des transactions est passé de 229,553 millions FCFA la veille à 4,375 milliards FCFA à la fin de la cotation de ce vendredi.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,22% à 1 975 FCFA), BOA Niger (plus 2,05% à 4 490 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 2,00% à 5 100 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 1,79% à 9 665 FCFA) et Total Sénégal (plus 1,74% à 1 750 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 650 FCFA), Servair Abidjan (moins 3,01% à 1 450 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 2,33% à 4 200 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 2,17% à 675 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (moins 2,05% à 2 145 FCFA).