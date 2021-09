Afrique: CAF Ligue des Champions - L'ASEC affiche ses ambitions contre Teungueth FC

L'ASEC Mimosas retourne au front ce dimanche 19 septembre 2021 à l'occasion de la manche retour du premier tour des préliminaires de la Ligue des Champions.

L'ASEC Mimosas est à un pas de se qualifier pour le second tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Pour les Mimos après le court mais précieux succès obtenu samedi dernier au Sénégal (1-0), l'option est simple : « Il faut gagner pour assurer la qualification », rappelle Julien Chevalier au cours de la conférence de presse d'avant tenue ce jeudi 16 septembre 2021 à la FIF.

« Teungueth est une formation solide qui a les arguments pour renverser la tendance à Abidjan. Il ne faut pas qu'on déjoue », a prévenu l'entraîneur de l'ASEC Mimosas.

La mission est bien comprise des joueurs qui sont déterminés à marquer leur retour en Ligue des Champions. « L'équipe vit bien depuis un certain temps. Et on va se battre pour valoriser notre Ligue 1. On aura un adversaire coriace en face donc on va se donner à fond pour se qualifier », a assuré Cissé Abdoul Karim, le capitaine des Jaune et Noir qui reçoivent Teungueth FC.

Les Mimos ont besoin d'un simple nul pour valider leur billet pour le second tour qualificatif face à cette équipe de Teungueth du Sénégal, ce dimanche à partir de 17H au stade Champroux.