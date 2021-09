Cote d'Ivoire: Compétitivité des corridors de transit - Les acteurs explorent de nouvelles solutions

Un atelier de formation a été organisé dans ce sens, le 16 septembre, à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau par l'Alliance Boderless.

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a abrité, le 16 septembre, un atelier de formation qui a eu pour thème : "Compétitivité des corridors de transit dans l'espace Uemoa : entraves et solutions", organisé par l'Alliance Boderless.

Cette session de renforcement de capacités a été couplée avec la restitution du Rapport du premier trimestre 2021 de l'Observatoire des pratiques anormales (Opa). Dudit rapport, il ressort que les 10 corridors concernés dans la zone Uemoa (d'une longueur totale de 10 992 km) sont parsemés en moyenne de 16,5 postes de contrôle et des sommes d'argent illicitement perçues évaluées à 64 432 FCfa.

Le temps de contrôle mis sur l'ensemble des corridors est de 175,6 mn en moyenne, soit 11,6 mn tous les 100 km. L'on note donc un recul des pratiques anormales par rapport au troisième trimestre 2020 où l'on a enregistré une moyenne de 24,11 postes de contrôle. Par contre, les sommes illicitement perçues ont crû, puisqu'elles étaient en moyenne de 36 889 FCfa. Quant au temps de contrôle, il s'est amélioré, puisqu'il était de 249,15 mn en moyenne.

Les acteurs ont pu échanger à travers deux panels qui avaient pour thèmes : "État des lieux des corridors de transit de la sous-région" et "Impact des entraves sur la compétitivité des corridors de Transit en Côte d'Ivoire : solutions institutionnelles et pratiques".

En attendant que les rapports des travaux soient disponibles, Jonas Lago, président du Comité national et du Comité exécutif, a dit le souhait de son organisation de voir la rencontre produire des propositions concrètes et pratiques des acteurs publics et privés. Ce, afin de rendre les corridors Abidjan - Ouangolo - Pogo et San Pedro - Tengréla qui supportent plus de 90% de la desserte par voie routière de trafics de marchandises, plus compétitifs.

Pour sa part, Touré Fama, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, a réitéré le soutien de son institution. Surtout que l'avènement de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf) commande une harmonisation des bases réglementaires au niveau du transit inter États, a-t-il souligné.