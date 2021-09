Sénégal: La SNLCC 2020-2024 guidée par la volonté de faire du pays un pays sans corruption

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a expliqué, vendredi, que l'élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption (SNLCC 2020-2024), est guidée par sa vision consistant à faire du Sénégal un État sans corruption.

"A travers la mise en place de cette SNLCC 2020-2024, j'ai voulu avant tout, partager avec vous une vision et une ambition. Cette vision est celle d'un Sénégal sans corruption, tandis que l'ambition est de gouverner autrement en bannissant le passe-droit, le favoritisme et en traitant tous les citoyens avec les mêmes droits et le même respect", a-t-il déclaré.

Macky Sall s'exprimait à l'occasion du forum virtuel de partage de la SNLCC 2020-2024 dont le processus d'élaboration, confié il y a deux ans à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), a été mené de concert avec tous les acteurs.

"Cette démarche inclusive et rassurante est la clé du succès de cette stratégie pour une adhésion sans réserve des parties prenantes", a souligné le chef de l'Etat. Il a invité le secteur privé et la société civile à s'en approprier et à accompagner l'OFNAC pour sa mise en œuvre.

Selon Macky Sall, "la corruption et toutes les pratiques connexes, constituent des entraves graves à la mise en œuvre des politiques publiques, quel que soit le niveau de développement du pays concerné."

"Elle [la corruption] porte atteinte à la morale, à l'État de droit, favorise la soustraction de ressources nécessaires au développement, décourage la compétition saine", a-t-il affirmé.

Il a indiqué que cette stratégie "doit être la propriété et le combat de tous."

"Aujourd'hui, à la faveur des compromis dynamiques qui se sont dégagés à toutes les étapes du projet, le Sénégal rejoint la liste restreinte des pays qui ont adopté un document de stratégie anti-corruption", a pour sa part affirmé la présidente de l'Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté.

Revenant sur les grandes lignes de cette stratégie, elle a rappelé que celle-ci établit "une situation de référence", incluant "plusieurs acteurs sur les actions majeures à entreprendre pour améliorer la conformité de notre corpus juridique aux normes internationales".

"Il s'agit également d'identifier les meilleures voies et moyens de prévention et de lutte contre la corruption à la racine des activités soutenues d'enseignement à la base, de renforcement des moyens humains, matériels et financiers des corps et organes de contrôle, de renforcement des capacités de tous les acteurs, de sensibilisation et de conscientisation des populations", a-t-elle ajouté

Elle estime que l'adoption de cette stratégie constitue également un point nodal de la politique publique en matière de bonne gouvernance, telle qu'elle ressort de l'axe 3 du Plan Sénégal Emergent.

A ce titre, elle a sollicité le "concours précieux des partenaires au développement, notamment le système des Nations unies et celui de tous les acteurs dans la mise en œuvre des projets et programmes de l'OFNAC et dans la formulation du présent document de stratégie".

A l'issue du forum, les représentants des chefs religieux et coutumiers, des acteurs de la société civile et du patronat sénégalais ont, successivement fait leur déclaration d'engagement pour une meilleure effectivité de cette stratégie.