Maroc: L'artiste Azeddine Jounaidi exposera ses œuvres à Casablanca

L' artiste peintre et calligraphe marocain Azeddine Jounaidi s'apprête à exposer ses œuvres plastiques à Casablanca. L'exposition qui comprend dix-huit tableaux de différentes tailles connaîtra également la présentation, par l'artiste lui-même, de textes poétiques. Il sera accompagné de la doctoresse libyenne Amal Mohamed Amer.

L'artiste Azeddine Jounaidi a un actif de tableaux où calligraphie, musique et poésie s'entremêlent pour livrer une beauté esthétique haute en couleur. Ses formes calligraphiques s'imbriquent pour offrir un produit homogène, révélant une forte approche sémantique.

Notre artiste travaille sur une approche diversifiée, avec ses belles formations artistiques, posant divers problèmes philosophiques et poétiques, se déversant dans les valeurs de l'art et de l'esthétique, ainsi que celles de l'artisanat, de la couleur, de la forme et de la musique.

La forme artistique générale et son vocabulaire plastique sont présents dans ses œuvres. On peut dire qu'il fournit les éléments de ses œuvres à partir d'une méthode basée sur l'impartialité, une grande précision et une grande technologie, en traitant divers contenus, car il forme ses œuvres selon des influences littérales et une conscience des niveaux de couleur requis, qui conviennent à ses visions cognitives, à son sens créatif et à son goût prononcé.

Ainsi, il part de la couleur pour diversifier le fondement plastique dans un style artistique qui sert une vision captivée par les repères culturels, artistiques et esthétiques parfumés, et il plonge dans la matière plastique.

En bref, l'artiste Azeddine Jounaidi a un grand potentiel, d'énormes capacités et perceptions artistiques et des visions centrales, qui prouvent la force du chemin artistique de l'artiste et son style plastique unique

Van Gogh

Le musée Van Gogh d'Amsterdam expose pour la première fois, du jeudi 16 septembre jusqu'au 2 janvier prochain, le dessin "Un vieil homme usé et triste" du peintre Vincent van Gogh, réalisé en 1882 et issu d'une collection privée néerlandaise. Cette œuvre dessinée n'avait jamais été exposée ailleurs. "C'est la première fois que ce dessin sort au grand jour", s'est félicité, auprès des médias internationaux, le spécialiste du musée, Teio Meedendorp, ajoutant que le dessin "provient d'une collection privée néerlandaise et c'est la toute première fois qu'il peut être vu et admiré". Un dessin similaire de Vincent van Gogh faisait partie de la collection du musée sous le titre "Paysan usé". Le musée abrite également une célèbre lithographie inspirée du même thème, appelée "La Porte de l'éternité ou vieil homme dans la peine", qui représente un vieux paysan vouté assis sur une chaise en bois, se prenant la tête à deux mains