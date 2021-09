Maroc: Colloque international sur les recherches en macroéconomie à Fès

La 1ère édition d'un colloque international sur les recherches en macroéconomie, économétrie et finance (CIRMEF) aura lieu les 28 et 29 octobre à Fès, autour de la thématique "Banques centrales et stabilisation macroéconomique : architectures théoriques et modèles pratiques".

Organisée par le département des sciences économiques et gestion et le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en économie, finance et management des organisations (LIREFIMO), cette rencontre tend à examiner les fondements théoriques de la stabilisation macroéconomique et les mesures macro-prudentielles permettant d'assurer la stabilité financière.

Elle vise également à débattre de la transparence et de la bonne gouvernance des banques centrales et à présenter les différents modèles économétriques d'évaluation quantitative en macroéconomie.

"Nul ne peut nier le rôle primordial que joue la banque centrale dans la stabilité macroéconomique et financière de l'économie d'un pays", indiquent les organisateurs dans une note de présentation, ajoutant que "c'est grâce à une politique monétaire bien élaborée et à un arsenal d'instruments bien sélectionnés que la banque centrale parvient à juguler les risques financiers et à maîtriser la volatilité du marché de change".

Selon eux, si la principale priorité et l'objectif final de la banque centrale restent la stabilité des prix et la maîtrise des fluctuations économiques, via une politique monétaire efficiente permettant un ajustement de l'offre monétaire au moyen d'un cadre opérationnel précis, le ciblage de l'inflation s'impose de nos jours comme une nouvelle stratégie complémentaire qui tient compte de la variation du PIB par rapport au PIB potentiel.

Les participants à ce colloque doivent débattre de plusieurs axes, dont "Le rôle capital de la banque centrale et la solidité du système bancaire", "La politique monétaire de la banque centrale face aux défis économiques", "La transparence de la banque centrale et la crédibilité de la politique monétaire", "Les instruments de la politique monétaire et les opérations d'Open Market", "Les banques centrales et les défis de la mondialisation" et "La politique macroéconomique face à l'intégration financière internationale".