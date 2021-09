Maroc: Suspension de quatre responsables de la DGSN

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) a décidé de suspendre quatre responsables (un commandant de groupement, un commissaire divisionnaire, un commissaire principal et un commissaire) exerçant aux services centraux de la sûreté nationale, de leurs postes de responsabilité et provisoirement de leur travail, et de les présenter devant le conseil disciplinaire pour statuer sur l'aspect administratif de manquements et dépassements présumés commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces responsables, exerçant à la Direction de la sureté publique et à la Direction de l'équipement et du budget, ont été suspendus dans le cadre des opérations d'audit et d'enquête menée par une commission de l'inspection générale de la Sureté nationale à l'effet de renforcer la gouvernance et la transparence en matière des procédures professionnelles, indique la DGSN jeudi dans un communiqué, précisant que la commission a constaté des manquements aux fonctions et des dépassements personnels que les intéressés ont commis dans l'exercice des missions et responsabilités qui leur sont dévolues.

Le Directeur général de la Sûreté nationale a chargé les services de l'inspection générale de poursuivre et d'achever les procédures d'audit pour couvrir l'ensemble des fonctions et activités accomplies par les responsables suspendus tout au long de l'exercice de leurs fonctions, de manière à déceler tout autre dépassement ou manquement supposés, et partant garantir la consécration des principes de bonne gouvernance et l'instauration des systèmes de transparence, ajoute le communiqué.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles édictant la corrélation entre responsabilité et réddition des comptes, la brigade nationale de la police judiciaire s'est chargée de mener l'enquête et les recherches nécessaires sur le volet punitif de cette affaire, sous la supervision du parquet compétent, afin de définir les probables dépassements juridiques et établir les responsabilités en fonction des résultats de l'enquête judiciaire