Algérie: Judo - Championnats d'Afrique seniors - La 43e édition en mai à Oran

Alger — La 43e édition des Championnats d'Afrique (messieurs/dames) de judo se déroulera du 21 au 24 avril 2022, au palais des congrès de l'hôtel Meridien (Oran), a annoncé vendredi la Fédération algérienne de la discipline (FAJ).

Outre ces Championnats d'Afrique "seniors", ledit lieu abritera pendant la même période le tournoi d'exhibition "Kata", a-t-on encore précisé de même source.

Les grands évènements sportifs organisés par l'Algérie se déroulent généralement à Alger, mais cette fois, le choix s'est porté sur "El Bahia" essentiellement par rapport aux prochains Jeux méditerranéens, prévus la même année, et dont les épreuves de judo se dérouleront également au palais des congrès de l'hôtel Meridien.

Les derniers Championnats d'Afrique de judo qui ont été organisés par l'Algérie remontent au début de l'année 2000.

Il s'agissait de la 22e édition de cette compétition, abrité par la salle Harcha Hacène (Alger) entre le 9 et le 14 mai 2000.

A la fin du tournoi, c'est l'Algérie qui a été sacrée avec 4 or, 3 argent et 3 bronze, devant la Tunisie (3 or, 3 argent et 9 bronze), au moment où l'Egypte avait complété le podium, avec 3 or, 2 argent et 5 bronze.

Le document officiel attribuant à l'Algérie l'organisation de ces 43e championnats d'Afrique "seniors" de judo en 2022, a été signé par l'ancienne secrétaire d'Etat, chargée du sport d'élite, Salima Souakri, et le président de l'Union africaine de la discipline, le Malgache Randrianasoloniako-Niaiko Siteny.

La cérémonie de signature de ce document s'est déroulée en marge des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de judo, tenus à Budapest (Hongrie), et au cours desquels Salima Souakri a été élue membre au bureau exécutif, alors que son compatriote Mohamed Meridja a été réélu au sein de cette même structure.