Cote d'Ivoire: Sécurité nationale - "Épervier 7" - La traque des délinquants, criminels et terroristes lancée

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a donné le top départ de la 7e édition de l'opération "Épervier", le jeudi 16 septembre, à Yopougon.

Fort du succès probant de la 6e édition de l'opération "Épervier" lancée en février dernier, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (Memis) a remis le couvert, hier, avec " Épervier 7". Le top départ de la 7e édition de l'opération nationale de sécurisation des populations a été donné à la place Ficgayo de Yopougon par Vagondo Diomandé.

Plus de 3000 agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci) seront déployés journellement à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire national pour son exécution jusqu'aux grandes vacances scolaires de 2022.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué que les opérations "Épervier" sont des actions sécuritaires d'envergure mises en œuvre par la police nationale avec l'appui des autres forces. Elles visent à lutter contre la grande criminalité, les menaces terroristes, la délinquance juvénile, l'installation et la prolifération des gares anarchiques et le trafic illicite des stupéfiants et des drogues.

Elles portent également sur la prévention des accidents de la circulation, la sécurisation des frontières, la régulation et la fluidité de la circulation.

« Ces opérations sont une occasion pour les forces de sécurité de travailler main dans la main pour assurer la quiétude des populations, la stabilité de la République face aux menaces de toute nature », a rappelé Vagondo Diomandé, qui avait à ses côtés le maire de la commune de Yopougon, Kafana Koné. Il a ajouté que même si des défis sécuritaires demeurent, les opérations de police donnent des résultats satisfaisants.

A titre d'exemple, l'opération "Épervier 6", lancée le 18 février 2021, a permis de détruire 2364 fumoirs. 986 personnes ont été interpellées et déférées devant les juridictions pénales. 9 armes à feu, 8757 munitions et 9521 armes blanches ont été saisies. 195 gares anarchiques ont été démantelées et 12 000 motos ont été interceptées au cours des différents contrôles.

Le patron de la Sécurité nationale a profité de l'occasion pour appeler les populations ivoiriennes à collaborer davantage avec les forces de l'ordre pour faire face aux menaces terroristes qui guettent la sous-région ouest-africaine. Afin de leur fournir les renseignements opérationnels utiles pour mettre en déroute toutes les velléités d'attaque.

Invité spécial à la cérémonie de lancement de l'opération "Épervier 7", le ministre des Transports Amadou Koné a fait savoir que son département est engagé dans la lutte contre l'incivisme, notamment sur les routes. Il a rapporté que la phase de répression des actes d'incivisme sur les voies routières menée avec la police nationale porte déjà ses fruits.

« Nous avons réussi à réduire de plus de 25 % le nombre d'accidents sur les routes abidjanaises (...). En ce qui concerne le respect du port du casque, le préfet de la région de Bouaké m'a informé que 90 % des motocyclistes portent désormais leurs casques », s'est réjoui Amadou Koné.

Un message du directeur général de police nationale relayé sur place au terme de la cérémonie fait injonction à tous les agents de police de se faire vacciner obligatoirement contre la Covid-19 à compter du lundi 20 septembre.