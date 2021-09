Algérie: La société civile a un rôle important dans la promotion des droits des enfants

Annaba — La déléguée nationale à la protection et à la promotion de l'enfance, Mme Meriem Cherfi a souligné, jeudi à Annaba, l'importance du rôle de la société civile dans la promotion des droits de l'enfant pour assurer une prise en charge efficace sur le terrain de cette catégorie.

Les associations et divers acteurs actifs dans les domaines qui concernent la vie de l'enfant "sont appelés à améliorer leurs performances et coordonner les efforts des différents acteurs pour promouvoir la prise en charge de l'enfance à divers niveaux sanitaires, éducatifs, sociaux et psychologiques", a précisé Mme Cherfi, lors d'une visite de terrain, où elle s'est rendue dans des établissements spécialisés dans la prise en charge des enfants dans la wilaya d'Annaba.

Mme Cherfi a dans la foulée, relevé que les efforts déployés par les pouvoirs publics pour renforcer l'arsenal juridique garantissant les droits de l'enfant "doivent se concrétiser sur le terrain à travers une prise en charge efficace et appropriée de la catégorie enfance".

Dans le même contexte, la déléguée nationale a appelé à œuvrer à promouvoir la culture de signalement dans les cas de violation des droits de l'enfant au sein de la communauté à travers la ligne ouverte au niveau de l'organe 1111, révélant que plus de 10. 000 appels sont reçus quotidiennement sur ce numéro pour signaler des cas de violation des droits de l'enfant.

Mme Cherfi a, dans le même contexte, soutenu que la protection de l'enfance est la responsabilité de tous, et sa concrétisation est liée à la coordination et à la coopération entre les différents secteurs et à tous les niveaux.

Au cours de sa sortie sur le terrain, Mme Cherfi a visité le foyer pour enfants assistés à la cité Oued Forcha, au chef -lieu de wilaya, et s'est enquise des conditions de prise en charge de cette catégorie d'enfants, ainsi que les mesures prises pour faciliter leur intégration dans le milieu familial.

La déléguée nationale s'est également rendue à un jardin d'enfants dans le nouveau pôle urbain, Kalitoussa, dans la commune de Berrahal, créé dans le cadre d'un investissement privé, où elle a souligné l'importance de consacrer un espace pour les enfants autistes pour assurer les conditions de prise en charge précoce de cette catégorie et faciliter leur intégration dans des classes "ordinaires".

A la résidence "Amal" pour l'hébergement des enfants atteints de cancer et leurs familles qui se déplacent pour les soins à Annaba, la déléguée nationale a salué le rôle du travail de solidarité pour alléger les souffrances des patients et de leurs familles grâce à cet investissement caritatif, qui assure 28 chambres en plus de tous les besoins d'hébergement et de restauration des familles des patients.

Mme Cherfi a également inspecté les conditions de prise en charge des enfants malades à l'hôpital universitaire pour enfants à Annaba, avant de remettre un quota de 450 cartables pour les enfants des familles nécessiteuses en prévision de la nouvelle rentrée scolaire.