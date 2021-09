Cote d'Ivoire: Amélioration du système éducatif - La ministre Mariatou Koné appelle les syndicats à un sursaut national

Le Professeur Mariatou Koné a échangé, le jeudi 16 septembre 2021, avec les syndicats de l'enseignement primaire et secondaire. Cette rencontre s'est déroulée à Abidjan-Cocody, Centre national de matériels scientifiques (Cnms).

A cette occasion, la Ministre a appelé les organisations syndicales à un véritable sursaut national en s'inscrivant dans la dynamique de l'amélioration de la qualité du système éducatif. Aussi, elle les a exhortés à s'approprier, le thème de l'année scolaire « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. »

Plusieurs points étaient à l'ordre du jour pendant cette rencontre. La ministre et les responsables syndicaux ont abordé la redynamisation du Conseil consultatif de l'éducation nationale, les États Généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Egena), la rentrée scolaire 2021 -2022 et bien d'autres points relatifs à la nouvelle dynamique qu'elle entend impulsée à l'école ivoirienne. Le Conseil consultatif, faut-il le souligner, est en charge des échanges avec les syndicats de l'enseignement.

Au cours de cette rencontre, le Professeur Mariatou Koné a confirmé l'institution de rencontres trimestrielles avec les syndicats. Elle entend ainsi instituer un cadre permanent et direct d'échanges avec ces partenaires sociaux. Il s'agit pour la première responsable de l'éducation nationale d'apporter des solutions concertées aux problèmes qui minent le secteur éducatif. Une décision et une démarche saluée par les responsables des faitières.

S'agissant des états généraux, le Professeur Mariatou Koné a invité les organisations syndicales à faire des propositions. Et surtout des contributions qui, dira-t-elle, seront analysées au cours de ces assises.

Appelant les syndicats à une synergie d'actions, elle a indiqué que leur rôle n'est pas seulement de faire des revendications. Avant de les exhorter à faire des propositions pour la redynamisation du Conseil consultatif de l'éducation nationale.

S'agissant de la rentrée scolaire 2021-2022 a évoqué avec ces partenaires de l'école les réformes et les nouvelles mesures. A cet effet, des exposés ont été faits par les différentes directions concernées notamment la Direction des écoles, lycées et collèges (Delc), la Direction de la pédagogie et de la formation continue (Dpfc) ainsi que la Directrice en charge de l'encadrement des établissements privés(Deep).

Il faut noter que cette rencontre initiée a été fortement saluée epar les organisations syndicales qui entendent jouer leur partition pour une école de qualité dans la transparence et l'équité. Elles n'ont pas d'ailleurs manqué de formuler des suggestions dans le sens de l'amélioration du cadre et des conditions de travail.