Sénégal: Leadership et promotion des jeunes - Le programme « new deal » lancé à Kédougou

Un Crd spécial de partage sur le programme de passage à l'échelle du "New deal" s'est tenu mercredi à Kédougou. Les différents acteurs, en collaboration avec Damcam veulent ainsi, préserver les jeunes des mariages et gtisseses précoces et mieux accompagner le leadership et la promotion des jeunes filles à travers la mise en place de clubs de jeunes filles.

KEDOUGOU- Il s'agira en clair, à travers ces clubs, de mieux communiquer et informer les jeunes filles dans le cadre de la santé de la reproduction et pour leur bien-être. De l'avis de l'adjointe chargée des affaires administratives, Diegui Ngom qui a présidé le Crd spécial, le "New deal" est une approche qui vise à développer le potentiel de la jeune fille. "C'est pour nous une satisfaction d'avoir organisé ce Crd sur instruction du ministre de la Jeunesse et qui vient répondre à un engagement de l'Etat du Sénégal à l'issue de la Conférence de Nairobi de 2019, d'implanter le projet au niveau de l'ensemble du territoire sénégalais.

Il s'agit d'implanter les clubs de jeunes filles. Compte tenu de l'expérience que nous avons eue avec ces clubs de jeunes filles, leur réussite tant au niveau de la scolarité que des objectifs de ces clubs dans le cadre de leur mise en ouevre, l'Etat du Sénégal a décidé d'implanter ce projet sur l'étendue du territoire. Et aujourd'hui pour la première étape avant la phase de la mise en œuvre de ce projet qui est intitulé le passage à l'échelle du "New deal", le Crd est organisé au niveau de la Région de Kédougou en attendant la phase de mise en œuvre du programme" a informé Ousseynou Faye, inspecteur régional de la Jeunesse de Kédougou.

Mais surtout, "la particularité de ce projet, c'est de renforcer la protection socio-éducative de nos jeunes filles, mais aussi la contribution des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de ce programme et de toutes les parties prenantes. Le "New deal" repose sur un nouveau pacte. Un pacte entre le jeunes filles, leurs parents mais également la communauté pour un objectif "double zéro", c'est-à-dire: zéro grossesse avant le mariage et zéro mariage avant 18 ans.

Les autres objectifs c'est d'asseoir le leadership des jeunes filles, mais également de promouvour l'autonomie de ces jeunes filles là" a-t-il complèté. Ainsi, les jeunes filles comptent s'approprier de ce projet. " je m'engage, avec mes camarades, à mener des activités de sensibilisation des jeunes filles dans le département de Saraya afin qu'il y ait zéro mariage précoce et zéro grossesse précoce" confiera Mariama Danfakha, membre du clubs des jeunes de Saraya. Amadou DIOP (Correspondant)