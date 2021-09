Algérie: Andy Delort - Un pro-marseillais ? L'Algérien met les choses au clair

Andy Delort est-il un pro-marseillais comme l'ont fait croire plusieurs médias avant son transfert à l'OGC Nice ? Dans un entretien avec un journal niçois, l'attaquant algérien a tenu à éclairer l'opinion sur ce sujet.

Lors de cet entretien, Andy Delort a d'abord justifié son choix de rejoindre l'OGC Nice.

« Je ne vais rien vous cacher. Quand j'ai pris la décision de quitter Montpellier, j'ai eu pas mal d'opportunités. Il y avait notamment Nice, avec un très beau projet. On me l'a présenté, je l'ai compris. Ce club me plaît depuis pas mal d'années. Cet été, je suis venu en vacances en famille, avec ma femme et mes enfants. On avait vraiment kiffé ces deux, trois jours ici », a confié le Fennec.

Alors que plusieurs médias ont indiqué qu'il ne refusera pas une offre de Marseille au moment où l'OGC Nice négociait avec Montpellier pour le recruter, Andy Delort a tenu mette les points sur les i.

« Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J'ai dit ça (que j'étais fan de Marseille, ndlr) car mon père était fan de l'OM quand j'étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m'a souvent amené avec lui au stade. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là, ça veut tout dire », a-t-il assuré.