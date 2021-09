Cote d'Ivoire: Angers - Contre le FC Nantes, Ismaël Traoré veut n'a pas de complexe

Bel entame de saison pour Angers avec 11 points pris en 5 journées de Ligue 1. Deuxième au classement derrière le PSG, le SCO compte bien garder le cap. Et c'est le souhait d'Ismaël Traoré.

Alors qu'Angers accueille le FC Nantes dimanche à l'occasion de la 6è journée du championnat français, le capitaine angevin veut oublier la défaite que leur a infligée les Canaris au stade Raymond-Kopa en février dernier.

« C'est une nouvelle saison. On a un nouveau système de jeu, on passe à autre chose », a fait savoir l'Ivoirien en conférence de presse ce vendredi, propos relayés par L'Equipe.

Au moment de rencontrer à nouveau Nantes, le défenseur a évoqué l'état d'esprit du groupe angevin et est pressé de retrouver le public.

« On est surmotivés. Le fait de retrouver notre public, de l'ambiance, d'avoir les supporters qui nous poussent, ça nous donne des ailes », a confié Traoré.

Vainqueur de l'Olympique Lyonnais (3-0) et du Satde Rennais (2-0), Angers veut poursuivre sur sa belle lancé avant de jouer contre l'OM mercredi prochain.

« On a zéro complexe, insiste le joueur ivoirien de 35 ans. On vient, on joue avec nos forces, on se met le cul part terre en salle et à l'entraînement pour continuer à exister dans ce Championnat. On ne doit avoir peur de personne ».