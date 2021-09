Maroc: Election d'Abdellah Hinti du RNI président du Conseil communal de Ouarzazate

Ouarzazate — Abdellah Hinti, du Rassemblement National des Indépendants (RNI), a été élu vendredi président du Conseil communal de Ouarzazate.

M. Hinti a obtenu les voix de 19 des 31 membres du Conseil de la commune de Ouarzazate, contre 12 voix pour l'autre candidat, Said Akdad, du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS).

Il a été procédé à l'élection aussi d'Abdeljalil Roumani (Mouvement Populaire) comme 1er vice-président du conseil, d'Idar Hidi (RNI) comme 2ème vice-président, de Taib Mourad (Union Socialiste des Forces Populaires) comme 3ème vice-président et de Mina Latifi (Mouvement Populaire) comme 4ème vice-présidente.

Le RNI avait obtenu 8 des 31 sièges qui étaient en jeu lors des élections communales du 8 septembre dans la commune de Ouarzazate, suivi du PPS et du MP avec 5 sièges chacun.

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Pati de l'Istiqlal (PI), l'USFP et le Parti de la Justice et du Développement (PJD) ont obtenu 2 sièges chacun.

De même, l'Union Constitutionnelle (UC), le Parti des Néo-Démocrates, le Mouvement Démocratique et Social (MDS), le Parti de l'Environnement et du Développement Durable (PEDD) et l'Alliance de la Fédération de Gauche (AFD) ont obtenu 1 siège chacun.