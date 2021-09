Congo-Kinshasa: «Excellentia» - Denise Nyakeru en communion avec des boursiers des USA

Denise Nyakeru Tshisekedi, présidente de la Fondation qui porte son nom, séjourne depuis le mardi 13 septembre 2021 aux Etats-Unis d'Amérique, dans la ville de Cedar City, Utah. Hier jeudi 16 septembre 2021, elle a longuement échangé avec les boursiers du programme « Excellentia », édition 2020, qui se trouvent aux études au pays de l'Oncle Sam, grâce aux bourses leur octroyées dans le cadre du partenariat entre la Fondation Denise Nyekeru Tshisekedi et la Southern Utah University (SUU).

L'objectif de cette visite est de permettre à la Première Dame de la République Démocratique du Congo de maintenir le contact avec les boursiers. C'était du reste le cas le mois dernier avec ceux de France. Le souci majeur de la présidente de la « FDNT' » est de s'assurer de leur intégration dans leurs nouveaux milieux de vie. L'épouse du Chef de l'Etat a réitéré de son soutien total à ces jeunes congolais en quête du savoir et du savoir-faire.

Un des moments forts de sa présence à la Soutern Utah University était la découverte du département d'aviation, où la Première Dame a reçu des explications sur l'apprentissage du métier de pilote, une branche que sa Fondation compte explorer pour les futurs boursiers.

Forte de son engagement dans l'éducation de la jeunesse, Denise Nyakeru Tshisekedi était l'invitée de marque à la grande conférence qu'organise la Southern Utah University chaque année, dénommée « APEX Events », laquelle s'est ouverte hier jeudi 16 septembre 2021.

Il sied de notre que c'est l'un des programmes les plus anciens de la SUU, qui met autour d'une même table des experts de diverses disciplines et des étudiants, pour un partage des connaissances. L'épouse du Chef de l'Etat, en sa qualité de Présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, présentera à l'assistance sa vision de l'éducation et de la formation, socle du développement de notre pays.

Il sied de rappeler qu'à travers le programme « EXCELLENTIA », cette fondation s'est engagée primer l'excellence scolaire au cours des 10 prochaines années, en octroyant aux meilleurs lauréats du secondaire 1000 bourses pour des études supérieures au pays et 100 bourses pour des études à l'étranger dans un timing de 5 années. L'octroi de la bourse est conditionné par une performance exceptionnelle lors des épreuves de l'Examen d'Etat. Les lauréats bénéficient non seulement de la prise en charge de leurs frais académiques et connexes mais aussi d'un accompagnement dans le processus d'admission, d'intégration et d'orientation dans les universités locales et internationales, partenaires du programme.