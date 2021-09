Ile Maurice: Grande-Bretagne - Un présentateur de la BBC d'origine mauricienne victime d'un troll raciste

Gavin Ramjaun, présentateur de la section Sports de la BBC, a été traité de «curry muncher aborigine» (NdlR : Un aborigène mangeur de curry) par un troll sur Twitter.

C'est ce que rapportent les médias britanniques hier. Le tweet offensant disait également au présentateur né à Worchester de parents mauriciens de «laisser tomber les indiens» et lui a recommandé de «cut your damn hair and choose your wardrobe with a stylist», avant de terminer par le mot «idiot». Quand ce tweet à caractère raciste a été signalé à Twitter, le site des médias sociaux a jugé que le message ne violait pas leurs règles. Du coup, Gavin Ramjaun a riposté après la décision de Twitter. «Dégoûté. C'est bien de voir que les abus raciaux sont tolérés sur votre plateforme», écrit-il sur Twitter et TwitterUK. C'est la deuxième fois que ce journaliste est ciblé par le même troll.

Gavin Ramjaun a débuté sa carrière sur Newsround en 2007. Ensuite en 2009, il rejoint BBC News et BBC Breakfast et a également présenté des informations sportives pour la chaîne BBC News. En décembre 2011, il est devenu correspondant sportif chez ITV. Il travaille toujours avec ITV, la BBC et Sky Sports sur des projets.